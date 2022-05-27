Перезагрузка Евразийского экономического союза, трехдневка на КАМАЗе и еще 14 карточек дня
Сегодня в ФСБ рассказали о попытках 200 украинских боевиков попасть в Россию, новым лидером ЛДПР избрали депутата Госдумы Леонида Слуцкого, на КАМАЗе ввели трехдневную рабочую неделю для ряда сотрудников. Тем временем в Казани возле гимназии №175 готовятся обустроить парк памяти, в Кремле заявили, что переговоры России и Украины заморожены по решению Киева, а Владимир Путин поддержал инициативу объявить 29 мая Днем Евразийского союза. Эти и другие новости — в карточках «Реального времени».
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