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Перезагрузка Евразийского экономического союза, трехдневка на КАМАЗе и еще 14 карточек дня

15:00, 27.05.2022
Перезагрузка Евразийского экономического союза, трехдневка на КАМАЗе и еще 14 карточек дня

Сегодня в ФСБ рассказали о попытках 200 украинских боевиков попасть в Россию, новым лидером ЛДПР избрали депутата Госдумы Леонида Слуцкого, на КАМАЗе ввели трехдневную рабочую неделю для ряда сотрудников. Тем временем в Казани возле гимназии №175 готовятся обустроить парк памяти, в Кремле заявили, что переговоры России и Украины заморожены по решению Киева, а Владимир Путин поддержал инициативу объявить 29 мая Днем Евразийского союза. Эти и другие новости — в карточках «Реального времени».

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Интернет-газета «Реальное время»

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