Хронология военной спецоперации: самое важное за 25 мая

Ключевые события 91-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

День 91-й: удары по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, Путин и Шойгу посетили военных в госпитале

По данным Министерства обороны России на 25 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 178 самолетов, 126 вертолетов, 1 006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3 258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1 671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3 155 единиц специальной военной автомобильной техники.



Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили один вертолет Ми-8 ВВС Украины и 12 беспилотных летательных аппаратов. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара; две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные поразили высокоточными ракетами производственные цеха завода «Мотор сич» в Запорожье. По его словам, на этом предприятии выпускались авиационные двигатели для боевой авиации ВВС Украины.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Кроме того, Конашенков рассказал, что морской порт в Мариуполе начал работать в повседневном режиме. По его словам, на данный момент завершены все мероприятия по разминированию и демилитаризации порта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.

Вместе с этим Захарова заявила, что США и их союзники по НАТО, за счет поставок вооружения, пытаются затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным.

Вместе с этим Захарова заявила, что США и их союзники по НАТО, за счет поставок вооружения, пытаются затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным. Захарова также сообщила, что Россия приветствует разработку властями ДНР устава международного трибунала над националистами с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кроме того, она отметила, что сдавшиеся в плен на «Азовстали» украинские боевики не подвергаются пыткам и истязаниям, к ним применяются все нормы гуманитарного права.

Фото: mid.ru

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российские власти не рассматривают возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и содействии терроризму.



Также Руденко заявил, что сообщение телеканала CNN о том, что российские военнослужащие якобы воруют зерно из украинских портов, не соответствует действительности.

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Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Красном Лимане украинские войска прикрываются мирными гражданами, используя как щит местную больницу с пациентами.

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Также Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины, повреждено пять домов, есть пострадавший.



Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что регион начал подготовку к выдаче российских паспортов. По его словам, на данный момент уточняются списки людей.

Бывший французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера, сообщил «РИА Новости», что ВСУ обстреляли из минометов детский парк, после чего западные журналисты сняли на этом месте сюжет про якобы российские бомбардировки жилого района.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация смогла предотвратить распространение радиоактивного материала на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в ходе российской военной операции на Украине.

Власти США собирают информацию об американцах, отправляющихся добровольцами на Украину, опасаясь, что среди них есть сторонники ультраправых идей, которые могут вернуться в Соединенные Штаты с опытом участия в боевых действиях — об этом информирует ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков рассказал, что восемьдесят школ на освобожденных территориях республики возобновили работу, а преподавание осуществляется по российским образовательным стандартам на русском языке.

Жителям города Геническа в Херсонской области начали выдавать пособие в размере 10 тысяч рублей. Отмечается, что процесс выдачи происходит централизованно в координации между военно-гражданской администрацией города и МЧС России.



Министерство обороны призвало ВОЗ и МККК возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса, так как более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи.

Там же сообщили, что украинские вооруженные формирования разместили тяжелое вооружение в медучреждениях Краматорска, Лисичанска, Славянска и Одессы.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.