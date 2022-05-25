Хронология военной спецоперации: самое важное за 25 мая
Ключевые события 91-го дня специальной военной операции России на Украине
День 91-й: удары по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, Путин и Шойгу посетили военных в госпитале
По данным Министерства обороны России на 25 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 178 самолетов, 126 вертолетов, 1 006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3 258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1 671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3 155 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили один вертолет Ми-8 ВВС Украины и 12 беспилотных летательных аппаратов. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе.
- За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара; две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут.
- Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные поразили высокоточными ракетами производственные цеха завода «Мотор сич» в Запорожье. По его словам, на этом предприятии выпускались авиационные двигатели для боевой авиации ВВС Украины.
- Кроме того, Конашенков рассказал, что морской порт в Мариуполе начал работать в повседневном режиме. По его словам, на данный момент завершены все мероприятия по разминированию и демилитаризации порта.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.
Вместе с этим Захарова заявила, что США и их союзники по НАТО, за счет поставок вооружения, пытаются затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным.
- Захарова также сообщила, что Россия приветствует разработку властями ДНР устава международного трибунала над националистами с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кроме того, она отметила, что сдавшиеся в плен на «Азовстали» украинские боевики не подвергаются пыткам и истязаниям, к ним применяются все нормы гуманитарного права.
- Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российские власти не рассматривают возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и содействии терроризму.
- Также Руденко заявил, что сообщение телеканала CNN о том, что российские военнослужащие якобы воруют зерно из украинских портов, не соответствует действительности.
- Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Красном Лимане украинские войска прикрываются мирными гражданами, используя как щит местную больницу с пациентами.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
- Также Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине.
- Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины, повреждено пять домов, есть пострадавший.
- Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что регион начал подготовку к выдаче российских паспортов. По его словам, на данный момент уточняются списки людей.
- Бывший французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера, сообщил «РИА Новости», что ВСУ обстреляли из минометов детский парк, после чего западные журналисты сняли на этом месте сюжет про якобы российские бомбардировки жилого района.
- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация смогла предотвратить распространение радиоактивного материала на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в ходе российской военной операции на Украине.
- Власти США собирают информацию об американцах, отправляющихся добровольцами на Украину, опасаясь, что среди них есть сторонники ультраправых идей, которые могут вернуться в Соединенные Штаты с опытом участия в боевых действиях — об этом информирует ТАСС.
- Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков рассказал, что восемьдесят школ на освобожденных территориях республики возобновили работу, а преподавание осуществляется по российским образовательным стандартам на русском языке.
- Жителям города Геническа в Херсонской области начали выдавать пособие в размере 10 тысяч рублей. Отмечается, что процесс выдачи происходит централизованно в координации между военно-гражданской администрацией города и МЧС России.
- Министерство обороны призвало ВОЗ и МККК возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса, так как более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи.
- Там же сообщили, что украинские вооруженные формирования разместили тяжелое вооружение в медучреждениях Краматорска, Лисичанска, Славянска и Одессы.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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