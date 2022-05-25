Минобороны России: высокоточными ракетами уничтожены цеха завода «Мотор сич» в Запорожье

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы страны поразили высокоточными ракетами производственные цеха завода «Мотор сич» в Запорожье. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на этом предприятии выпускались авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Также около железнодорожной станции Покровское поражены подразделения резерва ВСУ, направлявшиеся в Донбасс для усиления украинской группировки. Кроме того, порт Мариуполя полностью разминирован и начал функционировать в обычном режиме.

Конашенков добавил, что российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 Украины в Николаевской области и 11 беспилотников в районах острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны. Помимо этого, за сутки ракетные войска и артиллерия поразили 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 53 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1 006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3 258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1 671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3 155 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне, по данным Минобороны, Вооруженные силы России и артиллерия поразили 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов.



Дарья Акимова