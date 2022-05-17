Под горой Лобач в Камском Устье обустроят визит-центр и площадки для туристов

Проекты ТРК «Дингез — море Татарстана» оцениваются в 7,4 млрд рублей

На обустройство экокурорта «Дингез — море Татарстана» в Камском Устье в этом году выделено 34,4 млн рублей. На эту сумму планируется сделать проект визит-центра у горы Лобач и обустроить площадки для отдыха туристов. Создание масштабного туристического кластера, который станет еще одной точкой притяжения в Татарстане, пока идет очень неспешно и за государственные деньги, хотя предполагает частные инвестиции. Что планируется сделать в рамках второго этапа строительства — подробнее в материале «Реального времени».

Цивилизованный пикник у горы Лобач

На участке площадью почти 15 га в районе Юрьевских пещер государственная историко-культурная экспертиза не выявила объектов культурного наследия. Это означает возможность проведения здесь «земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных» и других видов работ, запланированных по проекту «Дингез — море Татарстана». Он предусматривает создание в республике еще одной точки притяжения — туристско-рекреационного кластера в Камском Устье. Заказчиком археологического исследования выступило ООО «М2М3», занимающееся разработкой проекта.

Как рассказали «Реальному времени» в этой компании, в рамках второй очереди планируется спроектировать многофункциональный визит-центр у природного заказника горы Лобач и благоустроить территорию вокруг него.

— Это небольшой павильон и установка нескольких малых архитектурных форм, — рассказал представитель заказчика.

Столь скромный объем работ объясняется выделенной суммой — 34,4 млн рублей. Финансируется проект из бюджета в рамках Программы развития общественных пространств РТ, заказчиком выступает ГИСУ.

Карта-схема туристско-рекреационного кластера

В Институте развития городов РТ, курирующем проект «Дингез», более подробно пояснили, что подразумевается под МАФами. Это площадки для посетителей, где можно будет устроить пикник, присесть и отдохнуть с дороги, комфортные питчи, скамьи, качели и многое другое. Также будут установлены информационные стенды и стела, рассказывающие об этой уникальной территории.

— В рамках благоустройства горы Лобач важно не только сделать место комфортным для отдыха и безопасным для посещения, но и рассказать его историю. Лобач — точка на правом берегу Волги с большими смыслами и историей. Это и середина реки, и самая высокая точка берега Поволжья, и место слияния двух рек, — рассказала ведущий архитектор бюро «Архитектурный десант», являющегося архитектором проекта, Дарья Климова.

После строительства здания визит-центра здесь также предполагается организовать прокат инвентаря и аудиогидов, велопрокат и велопарковку, кофейню, сувенирный магазин, экспозиционный зал. В последнем будут проходить как постоянные выставки — об истории и географии места, так и временные, которые станут открытой площадкой для художников и исследователей.



На сайте Института развития городов РТ указан общий объем инвестиций в многофункциональный центр «Лобач» — 120 млн рублей, а также внутренняя норма доходности — 26,14% и срок окупаемости — 7,31 года.

Сейчас в компании «М2М3» занимаются разработкой проекта визит-центра. Но сроки старта его строительства и окончания работ на данный момент не определены.

Кластер создается на территории 5,8 тыс. гектаров на базе знаменитых Юрьевских пещер и государственного природного заказника «Гора Лобач»

Под присмотром Наталии Фишман-Бекмамбетовой

Проект создания экокурорта в полутора часах езды от Казани разрабатывала команда помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой, в частности курируемый ею Институт развития городов РТ. Кластер создается на территории 5,8 тысячи гектаров на базе знаменитых Юрьевских пещер и государственного природного заказника «Гора Лобач». Таким образом, жители Татарстана и соседних регионов получают новое привлекательное круглогодичное место отдыха на природе, на слиянии двух рек — Волги и Камы. Не случайно слоган проекта — «Море ближе, чем кажется».

Основная концепция кластера — экокурорт с целым комплексом гастрономических, спортивных, пляжных, ретрит активностей. Здесь должны появиться 82 км экотроп и новых маршрутов, объединяющих природные локации, оборудованные пляжи, в турпрограмму входят дегустация французских сыров из местного молока (в 2018 году здесь построен сырный завод «Камамбер»), экскурсии на виноградники, где растет более 100 его сортов и многое другое. Заявленная сумма инвестиций — 7,4 млрд рублей. Реализация проекта стартовала в 2021 году и продлится до 2025-го.

Гора Лобач

В кластере выделено 13 инвест-площадок с утвержденными концепциями. Помимо упомянутого выше центра «Лобач» это ретро-глэмпинг «Пионер», глэмпинг с оздоровительным комплексом «Камский трофей», пляж «Лето», 3- и 5-звездочный гостиничный комплекс на базе резервуаров нефтехранилища Альфреда Нобеля, многофункциональное пространство «Пещера», экостанция альпинистов, яхт-клуб «Середина Волги» и прочее. Предполагалось, что в дело вложатся предприниматели, но пока все инвестиции, за исключением «Камского трофея» — государственные. Гостиничный комплекс на берегу Волги супругов Закамских — это единственный реализованный инвестпроект будущего экокурорта.

Как рассказали «Реальному времени» в Институте развития городов РТ, в прошлом году из регионального бюджета на благоустройство первой очереди было выделено 47,6 млн рублей.

— Территорию оборудовали базовой некапитальной инфраструктурой: площадками для туристов со столами, скамьями, костровищами, а также оборудовали лестничный спуск в месте крутого обрыва у Юрьевской пещеры, — пояснили в пресс-службе организации.

Помимо упомянутого выше центра «Лобач» это ретро-глэмпинг «Пионер»

Голосуй за благоустройство

Возможно, нынешний год — не лучшее время для инвестиций. Предполагается ли 3-й этап реализации проекта и что он будет в себя включать, поинтересовался корреспондент издания у кураторов проекта.

— На данный момент территория является одной из участниц голосования по выбору пространств для благоустройства на 2023 год. После того, как будет понятен перечень объектов на следующий год с учетом результатов голосования, архитекторы приступят к разработке эскизного проекта. И только после его обсуждения и доработки совместно с жителями и департаментом «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» будут понятны конкретные работы, которые включены в третью очередь, — заявила куратор программ развития общественных пространств Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

На костях предков

Прошлым летом в Камском Устье случился скандал — на территории, где была обустроена зона отдыха, обнаружили человеческие кости. А кто-то из особо «умных» туристов сделал из останков пугало, рядом с которым охотно фотографировались. Снимки попали в сеть и вызвали бурю эмоций. Так что в дело была вынуждена вмешаться прокуратура.

По словам местных жителей, на этой территории вдоль Волги располагалось старинное кладбище, хотя никаких официальных данных об этом не обнаружено. А древние некрополи по закону должны охраняться государством.

С течением временем берег постепенно осыпается и обнажает кости. Глава Камско-Устьинского муниципального района Наиль Вазыхов рассказывал «Реальному времени», что готов проект берегоукрепления, которое обойдется в 250 млн рублей. Средства планировалось получить из федерального бюджета.

Не с этим ли инцидентом связано проведение госэкспертизы? Однако в Институте развития городов категорически отвергли это предположение, заявив, что такие археологические исследования — «стандартная практика нашей работы», никак не связанная с обнаружением древнего некрополя.



Кураторы также пообещали отслеживать антропогенное воздействие на природу, когда туда хлынут туристы.

— Для снижения антропогенной нагрузки мы планируем правильно организовать туристский поток за счет создания базовой некапитальной инфраструктуры и экопросвещения посетителей через информационные стенды. Это позволит уменьшить антропогенную нагрузку на особо охраняемые природные территории и сохранить биологическое разнообразие местности, — заверили издание в пресс-службе Фонда.