«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть четвертая: «Җиде малай»

Промо концертов Фирдуса Тямаева как внятная комедия на полчаса

Фото: Кадр из фильма

В честь 20-летия первого показа фильма «Күктау» «Реальное время» проводит ревизию татарстанского кинематографа, рассказывая о самых любопытных картинах, появившихся за это время. В четвертой части — картина, которая возникла благодаря певцу Фирдусу Тямаеву. Она во многом раскрывает особенности татарской комедии — и секреты популярности самого исполнителя.

Между корпоратами и кинодрамами



Производством фильма занимался центр «Балмай» в лице Рафиля Галимуллина и Марселя Махмутова. Их видеоконтент забит клипами, промороликами и отрывками с праздниками, которые его владельцы ведут.

Занимается «Балмай» и кино. В 2019-м они представили фильм «Плацебо», часть проекта «КиноМавлид-2020», который победил в номинации «Лучший полнометражный фильм» на международном кинофестивале Vesuvius International Monthly Festival в Италии. «КиноМавлид» работает на базе мечети «Иман Нуры».

Марсель Махмутов играл главную роль в фильме «Махом» (ударение на первый слог), его режиссер, как и «Плацебо», Лейла Салахатдинова, причем играл делового пацана из 90-х, ставшего жертвой обстоятельств. «Махом», в частности, выиграл на фестивале Paris International Film Awards в номинации «Лучший полнометражный фильм». Недавно Махмутов поставил спектакль «Ход!» в Тинчуринском театре, его основу также писала Салахатдинова (а потом переводил Инсаф Абдулла). При этом последняя работа проекта — это юмористическая передача «Әйдә, чәйник» с пародией на ток-шоу.

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«Җиде малай» («Семь парней», или, как вернее перевести, «Семеро пацанов») стал заметной картиной XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино, хотя изначально его снимали не для проката или конкурсов, а для седьмого концертного сезона Фирдуса Тямаева. В картине так и написано: он — спонсор. Сезон и называется — «Җиде малай», по песне «Җиде малай идек»: «Было нас семеро пацанов, всемером ходили, топтали деревенские улицы, росли вместе, играя, прошли огонь и воду, сохранили дух священной дружбы». Как выглядел концерт, можно увидеть по ссылке. У концерта в 10 раз больше просмотров, чем у фильма.

Помимо концертов, Тямаев известен странными роликами в социальных сетях, дружбой-недружбой с Элвином Греем… И конечно, концертами, в которых он максимально убирает барьеры между зрителем и артистами — вспоминается сцена из какого-то сабантуя, где коллектив играет на возвышении у озера, через водоем к выступающим рвутся мужики. И Тямай, недолго думая, идет вброд к ним навстречу.

«Җиде малай» — комедия на 28 минут о Салавате и его друзьях, которые помогают парню в проблемах с отцом его девушки. В начале фильма мальчики дерутся, играют в футбол, а вот им уже явно за 20, они едят картошку в поле, чего-то курят и наблюдают, как девушку Салавата увозит Союз Ханипович (Рустем Гайзуллин, единственный участник спектакля «Ход!»). У каждого парня емкая характеристика и короткие реплики. Много шуток на тему слова «хазрат» и обжорства. В наличии эпичное бегство от парней из соседней деревни и признание в любви через мегафон мечети. В конце появляется главный спонсор, и многообещающая картина сворачивает не туда, а зрители в комментариях замечают, что даже в компании друзей хазрат не мог бы пойти к колдуну. Однако первые минут 15 — это большая надежда: внятное, доступное, полное эмпатии кино без высоких целей, но с четкими мыслями.