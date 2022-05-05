День в истории: Толстой ушел, Седов дошел, Колумб доплыл

Чем примечательна дата 5 мая?

Сегодня, 5 мая, Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки, а в России — День водолаза и День шифровальщика. Толстой понял, что Казанский университет — не его, в городе начали строить первую ТЭЦ, республика начала переход на латиницу, в Петербурге открылся Смольный, Седой дошел до полюса, Колумб доплыл до Ямайки, а в Нью-Йорке возвели будущую площадку для фестиваля «Үзгәреш җиле». Сегодня родились немецкий философ Карл Маркс, польский писатель Генрик Сенкевич, основатель Казанской учительской семинарии Николай Ильминский, философ Серен Кьеркегор. Умерли: Наполеон I, вождь кавказских горцев Хаджи-Мурат, армянский художник Мартирос Сарьян, чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился главный святой для кряшен

5 мая 1822 года в Пензе родился Николай Ильминский. В 1846 году он заканчивает обучение в Казанской духовной академии, а спустя год, чтобы улучшить знание татарского языка, переселяется в Старо-Татарскую слободу и посещает медресе. Ильминский создал для кряшен алфавит на основе кириллицы, открывал школы, благодаря чему у них появилась своя литература и образование. У кряшен этот миссионер почитается святым.

Фото: radiovera.ru

5 мая 1847 года Лев Толстой написал прошение об отчислении из Казанского университета. Лев Николаевич поступал вслед за братьями Николаем, Дмитрием и Сергеем. Он прекрасно сдал вступительные испытания, после чего его зачислили студентом восточного разряда университета. Специально для Толстого открыли турецко-арабское направление, до этого такого в программе не было. Однако обучение Льва Толстого не задалось: лекции он почти не посещал, имел проблемы с успеваемостью и в конце года не смог сдать переходной экзамен. Вследствие этого перевелся на юридический факультет, но и там учиться лучше не стал — любил во время лекций читать французские романы.

5 мая 1930 года началось строительство Казанской ТЭЦ-1, поскольку мощности уже существующих электростанций становится недостаточно для энергоснабжения растущей столицы Татарстана. ТЭЦ-1 должна была обеспечивать энергией большое количество заводов, в том числе — имени Вахитова и «Красный Восток». Необходимое оборудование закупалось в Австрии, Германии и Италии. Это была первая всенародная стройка в Казани. Первую турбину установили зимой в 1932 году. Промышленная эксплуатация Казанской ТЭЦ-1 началась 17 января 1933 года.

Фото: pastvu.com

5 мая 1939 года Президиум Верховного Совета Татарской АССР принял указ «О переводе татарской письменности с латинизированного алфавита на алфавит на основе русской графики». Утвердил его закон ТАССР в том же году 17 августа. Переход на новый алфавит был намечен с 1 сентября в 1-м и 2-м классах, с 1 сентября 1940-го — в остальных классах средней школы.

5 мая 2021 года «Реальное время» рассказало, как с подачи службы судебных приставов в Татарстане объявлен в розыск мальчик шести лет — предмет судебного спора родителей. Решениям судов предшествовал побег матери с малышами из Казани в Крым и детективная история похищения одного из них отцом.

Фото: wikipedia.org

Екатерина II основала Смольный институт

5 мая 1764 года в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем училище для мещанских девушек (Смольный институт) — первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение. Первоначально заведение называлось «Императорское воспитательное общество благородных девиц». Как говорилось в указе, оно было создано с целью «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». В будущем учебную программу, распорядок дня и даже особую форму для воспитанниц брали как образец другие учебные заведения нашей страны.

В 1877 году 5 мая родился Георгий Седов. Идея покорить Северный полюс пришла к нему в 1912 году. Сначала все шло хорошо — правительство согласилось спонсировать задумку Седова, однако позже они посчитали, что идея нереальна для воплощения в жизнь, и отказались выделять средства на путешествие. Вследствие этого пришлось собирать деньги с помощью добровольных пожертвований. Подготовка к плаванию была очень тяжелой, но, преодолев все трудности — от найма команды, до закупки необходимого оборудования и собак, — Седов смог осуществить выход в море 14 августа 1912 года. Путешествие завершилось на острове Рудольфа. Он умер. Его тело сложили в два парусиновых мешка, к нему также положили флаг, который исследователь хотел установить на Северном полюсе, а из лыж оставшаяся команда сделала крест. Пес по кличке Фрам остался возле могилы Георгия Седова и погиб вместе с ним.



Источник wikipedia.org

Колумб открыл не только Америку

5 мая 1494 году Христофор Колумб высадился на Ямайке, еще неизвестном европейцам острове. Произошло это во второй экспедиции в Западную Индию, когда Доминика, Гваделупа, Виргинские острова и Пуэрто-Рико уже были открыты. Христофор не обнаружил на острове того, что искал во всех местах, где успел побывать, — золота. Разочаровавшись, он объявил Ямайку владением Испании и очень скоро покинул остров.

5 мая 1891 года в Нью-Йорке открылся концертный зал Мюзик-холл, ныне известный как Карнеги-холл. На сегодняшний день это одно из самых престижных мест в мире, где исполняется классическая музыка. Необычным интерьером, которым после открытия восхищалась пресса, внутри занимался малоизвестный на тот момент архитектор Дональд Дески, один из ведущих индустриальных зодчих в будущем. Концертом на дне открытия дирижировал Петр Чайковский. В 2020 году в Карнеги-холл прошел музыкальный фестиваль татарской музыки «Үзгәреш җиле».