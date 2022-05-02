«Такой динамики уже не будет» — рекордам кредитования бизнеса в России пришел конец?

В марте и апреле выдачи займов резко упали, кредитный портфель субъектов МСП снизится по году, предупреждают эксперты

Фото: Илья Репин

В феврале субъекты МСП взяли в банках почти 1 триллион рублей или наполовину больше, чем годом ранее, следует из новых опубликованных данных ЦБ. Таким образом задолженность предпринимателей перед банками достигла почти 8 трлн рублей, и бизнес Татарстана в лидерах Поволжья по объему выданных займов (224 млрд). При этом доля просрочки в республике снизилась до 5,74%. Однако эксперты «Реального времени» пессимистично полагают, что успешных показателей больше ждать не стоит и «такой динамики уже не будет». После начала военной спецоперации на Украине «выдачи кредитов резко затормозились», и по итогам марта — апреля ожидается снижение кредитного портфеля и рост просрочки.



В марте — апреле выдачи кредитов резко затормозились

Центробанк обнародовал последние успешные показатели кредитования малого и среднего бизнеса России. Количество займов в феврале (данных за март пока нет) возросло на 11,1% и составило 201 384. Число заемщиков увеличилось на 9,6% — до 179 660. Оба показателя превысили значения февраля прошлого года в 1,7 раза.



За месяц субъекты МСП взяли в банках почти 1 триллион рублей (964,6 млрд) или наполовину больше, чем годом ранее (+46,6%). Но таких рекордных показателей больше не будет, предупреждают эксперты.

— Данные Центробанка пока не учитывают того, что происходило в марте и апреле. То есть февраль — последний месяц, по которому есть полноценная статистика по динамике кредитования. Вообще весь прошлый год и начало этого были очень успешными с точки зрения динамики кредитования во всех сегментах. Из статистики видно, что и количество заемщиков росло поступательно, и объемы кредитования, и объемы выдачи, и портфель кредитов малого и среднего бизнеса, и крупных предприятий — везде был рост. Собственно, каждый месяц с середины прошлого года портфель кредитов МСП доходил до исторического рекорда. И на 1 марта, по итогам февраля, мы видим, что рекорд был в очередной раз побит, но я так думаю, что по итогам марта — апреля портфель снизится либо по крайней мере не вырастет, потому что выдачи резко затормозились. Какая-то часть кредитов погашается, и, собственно, даже несмотря на кредитные каникулы, на пролонгации, объем выдачи был очень маленький и, конечно, такой динамики уже не будет, — считает экономист, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Чаще всего в стране кредитовались розничная торговля и ремонт автомобилей



По данным Банка России, средний размер кредита в феврале составил 4,8 млн рублей, что на 0,4 млн больше, чем месяцем ранее. Впрочем, годом ранее банки выдавали большие суммы малому и среднему бизнесу — в среднем 5,6 млн. Для сравнения: средний размер кредита заемщикам из крупного бизнеса был равен 347 млн.

В основном банки кредитовали бизнес следующих отраслей: «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 40,2%, «Обрабатывающие производства» — 12,1%, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — 11,7%, «Строительство» — 11,4%.

Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным (на срок до года) кредитам в рублях выросла на 0,53 п.п. по отношению к январю и составила 11,63% годовых. Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным (на срок свыше года) кредитам возросла на 1,71 п.п. и составила 11,75% годовых.



Чаще всего в стране кредитовались розничная торговля и ремонт автомобилей. Фото: Максим Платонов

Объем кредитов, выданных в феврале юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 6,371 трлн рублей, что на 18% больше, чем в январе, и на 17% больше, чем годом ранее. Задолженность по кредитам юрлиц и ИП возросла до 44,92 трлн рублей, годовой темп прироста увеличился по сравнению с предыдущей отчетной датой и составил 20%.

Просроченная задолженность уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 2 846 млрд рублей, или 6,3% от общей суммы задолженности.

Татарстан — лидер в Поволжье и в топе-5 по России



Наша республика с суммой свыше 33 млрд рублей вышла в лидеры по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе, а из субъектов России впереди только Москва (193 млрд рублей), Санкт-Петербург (118 млрд), Московская область (55 млрд) и Краснодарский край (45 млрд).

Задолженность предпринимателей Татарстана перед банками также одна из самых высоких — 224 миллиарда рублей. На долю просрочки приходится 12 млрд, или 5,74% — средний показатель в Поволжье. Самая высокая доля просроченной задолженности в Дагестане — свыше 49%.

Абсолютный лидер по долгам МСП — Москва, сумма превышает 2,3 трлн рублей, а просроченная — 233 млрд.

По словам Павла Самиева, общероссийские тенденции в целом повторяются в кредитовании малого и среднего предпринимательства в Татарстане. Однако по качеству портфеля республика выглядит лучше большинства регионов, в чем экономист видит заслугу многочисленных льготных программ:

— По Татарстану динамика была в общероссийском тренде. Хорошие были показатели и по выдаче, и по числу заемщиков, и по объемам кредитов, вплоть, опять же, до февраля этого года. Дальше — те же соображения, ждем, что будет по итогам марта — апреля и далее: просрочка очевидно вырастет, скорее всего будет сокращение количества заемщиков, выдач и объемов кредитов. В целом это те же тенденции, что будут и по всей России. Татарстан, в плане качества портфеля выглядел лучше, чем в среднем по стране, в частности по кредитованию малого бизнеса, — это было заметно. И также было больше льготных программ, что тоже было драйвером роста объемов кредитования. Такие программы, конечно, пользуются хорошим спросом. Собственно, все будет зависеть от того, как в этом году будет развиваться льготное кредитование.

«В апреле мы увидим рост доли просрочки»

По словам Павла Самиева, статистические данные Центробанка еще не отражают экономического эффекта от западных санкций. Говоря о том, какие факторы могут оказать влияние на динамику кредитования в будущем, спикер вновь акцентирует внимание на мерах поддержки бизнеса. Возможно на графиках в перспективе мы увидим повторение ситуации с пандемией.

— Что будет дальше, сказать пока сложно, потому что здесь очень важную роль будут играть льготные кредиты. Но эти программы только сейчас разворачиваются, и я думаю, их влияние мы ощутим уже в третьем квартале года. И объемы будут большие, и количество заемщиков может быть таким же, как в пандемию, — заемщики будут новые, которые не кредитовались ранее. В пандемию произошел резкий рост количества заемщиков. Потом они гасились, и число заемщиков падало, потом снова начало расти. Это было связано со льготными программами. Возможно и в этом году эти меры дадут такой эффект, — считает эксперт.



Говоря о факторах влияния на динамику кредитования в будущем, спикер акцентировал внимание на мерах поддержки бизнеса.

Собеседник издания также обращает внимание на качество кредитного портфеля. Экономист отмечает, что в течение последнего года доля просрочки снижалась в целом по России, однако при падении кредитования ситуация может сильно измениться:

— Понятно, что при росте кредитования относительная доля просрочки падала. Она падала в портфелях кредитов и юрлиц, и корпоративных крупных заемщиков, и малого бизнеса, то есть везде было снижение в силу того, что выдачи было много. Портфель рос за счет новых кредитов, и в целом ситуация была благоприятная, какого-то ухудшения качества обслуживания не было.

Сейчас ситуация другая. Во-первых, многие заемщики действительно в сложном финансовом положении. Во-вторых, при падении темпов роста портфеля, а скорее даже при сокращении портфеля, в апреле мы увидим и рост доли просрочки. Это произойдет просто на фоне того, что резко изменилась динамика кредитования — выдач меньше, и, соответственно, просрочка сразу станет более заметной. Но также стоит вспомнить и про реструктуризацию и каникулы, которыми пользуются многие заемщики, это будет сдерживать рост просрочки, — резюмировал аналитик.

