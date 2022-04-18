Зоотерапия: как собаки, кошки и лошади помогают улучшить самочувствие человека

Животные стали чаще помогать людям вне дома — в больницах, домах престарелых, университетах, библиотеках

Фото: Максим Платонов

В мире набирает популярность пет-терапия — новое направление терапии, в которой участвуют животные. Все чаще животных привлекают к помощи людям вне дома, например, в ряде больниц Европы есть собаки-терапевты. Кроме того, широко известна иппотерапия, занятия которой практикуют и в Казани. О новых трендах зоотерапии в своей статье для международного издания The Conversation пишет преподаватель Борнмутского университета (Англия) Энн Хемингуэй. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Собаки-терапевты на службе в больницах

Все мы слышали о психотерапии и работой между клиентом и его психотерапевтом. Однако менее известной практикой является неспешно набирающая популярность пет-терапия. И нет, это не терапия для вашего питомца — это относительно новое направление терапии для людей, в которой участвуют животные.

Эти терапевтические вмешательства с участием животных, в которых также участвует обученный специалист-человек, оказываются полезными для людей всех возрастов, приводя к значительному снижению физиологических реакций на стресс, таких как частота сердечных сокращений и связанных с ними тревожных расстройств.

Широко известным фактом является то, что люди всех возрастов получают пользу от общениями с питомцами. Нет никаких сомнений в том, что кошки, собаки и другие домашние животные неизмеримо улучшают нашу жизнь. Сначала мы радуемся дружеским отношениям с животными, а со временем видим улучшения психического здоровья.

Широко известным фактом является то, что люди всех возрастов получают пользу от общениями с питомцами. Фото: Максим Платонов

В последнее десятилетие животные стали помогать людям в условиях, удаленных от дома, например, в больницах или домах престарелых, в школах, университетах, местах лишения свободы и реабилитационных центрах.

Например, отделение неотложной помощи больницы Королевского университета в Саскачеване в Канаде принимает собак-терапевтов (и их дрессировщиков) с 2016 года.

Недавнее исследование, проведенное в больнице, было направлено на то, чтобы выяснить, повлияла ли «собакотерапия» на самочувствие пациентов, большинство из которых (около 70%) были госпитализированы с сильным болевым синдромом.

Каждого из них в дополнение к обычному больничному уходу на десять минут посещала собака скорой помощи Святого Иоанна. С помощью подробного психометрического опроса исследователи оценивали состояние пациентов непосредственно перед визитом, сразу после него и еще через 20 минут. Они были воодушевлены, обнаружив, что пациенты сообщили о значительном уменьшении боли, беспокойства и депрессии после визита собаки-терапевта, а также об улучшении общего самочувствия.

Терапия с участием собак также способна снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Даже кошачье мурлыканье может принести нам эмоциональное облегчение, когда мы чувствуем стресс. Фото: Руслан Давлетшин

Кошки и лошади также помогают

За последние десять лет кошки также присоединились к движению AAI (Animal Assisted Intervention) и использовались в школах и домах престарелых для улучшения самочувствия пациентов. Было доказано, что простое присутствие кошки улучшает настроение и уменьшает чувство одиночества. Игры с кошкой и физический контакт через поглаживание и объятия могут вызвать чувство спокойствия, особенно у детей и престарелых пациентов, находящихся в условиях длительной госпитализации.

Даже кошачье мурлыканье может принести нам эмоциональное облегчение, когда мы чувствуем стресс.

Исследование пациентов, живущих с возрастной инвалидностью в доме престарелых, показало, что у тех, кому был назначен сеанс «кототерапии» три раза в неделю в течение шести недель, наблюдалось снижение симптомов депрессии и значительное снижение артериального давления.

Терапия с помощью лошадей особенно полезна молодым людям, испытывающим проблемы с психическим здоровьем и поведением. Во многих случаях те, кому не помогла традиционная, основанная на беседах терапия, могут получить пользу, особенно повышенное чувство спокойствия и эмоционального контроля, при участии в терапии лошадей, во время которой пациенты учатся общаться с животными и ухаживать за ними.

Точно так же терапевтическая верховая езда приносит физическую и эмоциональную пользу детям с ограниченными возможностями, помогая улучшить равновесие, осанку и координацию опорно-двигательного аппарата. Она также может помочь детям научиться доверять окружающему миру и стать более социально адаптированными.

Исследование показало, что лечебная верховая езда улучшает симптомы посттравматического стрессового расстройства и у взрослых. А иппотерапия, при которой нет практики верховой езды, а есть лишь кормление и уход за животным, может помочь людям проработать некоторые установки и изменить социальное неприемлемое поведение, например, связанное с зависимостью.

Терапевтическая верховая езда приносит физическую и эмоциональную пользу детям с ограниченными возможностями. Фото: vk.com/blagodetyam

Почему домашние животные — хорошие терапевты

Построение отношений и социальных связей посредством общения и человеческого взаимодействия является ключевой частью поддержания и улучшения нашего психического здоровья.

Животные, предоставленные сами себе, также работают над поддержанием и укреплением эмоциональных отношений и связей с другими существами. Нам очень повезло, что когда речь идет о собаках, кошках и лошадях, эта тенденция распространяется и на людей, если мы ведем себя так, как удобно животным.

И наука показала, что они способны понимать, что происходит в нашем взаимодействии с ними.

Лошади могут читать человеческие эмоции. Они могут даже узнавать больше о человеке, наблюдая за тем, как он взаимодействует с другой лошадью, и соответствующим образом корректировать свое поведение — например, чаще приближаться к человеку и прикасаться к нему, если кажется, что он испытывает дискомфорт рядом с другой лошадью.

Исследования с собаками и кошками показали, что они тоже могут читать эмоции и реагировать на язык нашего тела, выражение лица и голос.

Часть радости от построенной связи с животным заключается в том, чтобы узнать, кто они и что им нравится, и само собой разумеется, что их благополучие всегда должно быть главным приоритетом, и оно зависит от людей. Если же вы думаете, что ваше домашнее животное — питомец-суперзвезда, подумайте о том, чтобы обратиться в местную организацию по лечению с участием домашних животных, например, в британскую Pets As Therapy. Они будут рады познакомиться с вами и вашим животным-компаньоном.