День в истории: первый концерт симфонического оркестра Татарстана и последний рейс «Титаника»

Чем примечательна дата 10 апреля?

Фото: Казанская государственная консерватория им. Н. Жиганова

Сегодня, 10 апреля, Международный день брата и сестры и день рождения спички. Кроме того, в России отмечается День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ, в Азербайджане — День строителя, в США — день памяти коммодора Перри, а в Англии — день рождения булавки. В 1912 году в свое первое и последнее путешествие отправился «Титаник». В Москве открылся Мемориальный музей космонавтики. В Санкт-Петербурге впервые в Российской империи начались систематические наблюдения за погодой. СССР согласился построить в Китае ядерный реактор. В этот день родились итальянский и русский архитектор Антонио Ринальди, народный артист России и Татарстана Айрат Арсланов, американский журналист Джозеф Пулитцер, Герой Советского Союза Агзам Валеев, баскетболист США Ноэль Нерленс. Умерли актер театра и кино Евгений Весник, король Людовик II, автор популярной методики оздоровления «Детка» Порфирий Иванов, основатель киноиндустрии Огюст Люмьер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый концерт симфонического оркестра республики

10 апреля 1967 года в Татарском театре оперы и балета состоялось первое выступление симфонического оркестра Татарской филармонии, будущего Госоркестра РТ, под управлением Натана Рахлина. Создать его предложил председатель Союза композиторов Татарской АССР, ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов. Сейчас коллективом руководит Александр Сладковский, при этом первого маэстро не забывают — как раз в эти дни проходит фестиваль «Рахлинские сезоны».

Фото tatobzor.ru

10 апреля 1928 года родился Айрат Арсланов. Он начинал в театре имени Камала, после работал диктором и актером на Казанской студии телевидения, но славу заслужил как артист-чтец Татарской филармонии, причем его записи татарских классиков выходили даже на «Мелодии» и разошлись по всему Советскому Союзу.

10 апреля 1992 года в Национальном культурном центре «Казань» (бывшем Ленинском мемориале) демонтировали скульптуры Владимира Ульянова и других участников студенческой сходки 1887 года в Казанском университете. Возведение и открытие мемориала было приурочено к 100-летию этого события, но здание поменяло свою функцию. Сейчас здесь расположилась Национальная библиотека РТ.

Фото: Максим Платонов

10 апреля 2015 года в Казани в торговом центре «Сувар Плаза» открылось генеральное консульство Венгрии. Оно стало первым европейским консульством в столице Татарстана. В церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства России Николай Федоров, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и президент Татарстана Рустам Минниханов.

10 апреля 2017 года загорелся Храм всех религий в Старом Аракчино. Погиб охранник, само здание было серьезно повреждено изнутри, восстановительные работы начались в конце июня. Причиной пожара в храме назвали поджог, следствие нашло следы горючей жидкости. После этого началась долгожданная реконструкция храма, и он стал доступен для туристов.

Фото: Максим Платонов

Открытие музея космонавтики и ядерный реактор в Китае

10 апреля 1955 года СССР согласился построить в Китае ядерный реактор. Еще в начале пятидесятых председатель КНР Мао Цзэдун просил руководство СССР помочь наладить производство ядерного оружия в Китае, но Москва первоначально

ответила отказом, пообещав, что в случае атомной угрозы Китай возьмут под советский ядерный зонтик. Однако Китай, который уже в ходе Корейской войны вступил в прямой конфликт с США, опасался, что советской защиты будет недостаточно. В итоге Советы согласились создать современный военно-промышленный комплекс, учитывая, что у КНР были свои богатые рудники. Так Китай получил статус великой державы.

10 апреля 1981 года в Москве в преддверии 20-й годовщины первого полета человека в космос открылся Мемориальный музей космонавтики. Первые экспонаты музея — исторические материалы, оборудование и одежда покорителей Вселенной. Открыть музей в столице предложил в свое время один из основателей отечественного ракетостроения Сергей Королев. Экспозицию разместили на Аллее Космонавтов неподалеку от центрального входа на Выставку достижений народного хозяйства. В 2009 году в музее закончилась реконструкция, а экспозиция значительно обновилась. Центральное место занимают комплексы, посвященные запуску первого в мире искусственного спутника Земли и первому полету человека в космос.

Фото wikipedia.org

Первый и последний рейс Титаника

10 апреля 1912 года британский лайнер «Титаник» с более чем 1300 пассажирами на борту вышел из Саутгемптонского порта. Корабль обслуживали около 900 членов экипажа. На «Титанике» плыли миллионеры Джон Джейкоб Астор и Бенджамин Гуггенхайм, журналист Уильям Стэд, помощник президента США Арчибальд Батт. Погода в поездке наблюдалась отличная, судно шло без отклонений от курса. Но 14 апреля 1912 года лайнер встретился с айсбергом и его история закончилась.

10 апреля 1967 года состоялся первый полет истребителя МиГ-23, первого серийного советского самолета с изменяемой в полете стреловидностью крыла. Такие аппараты могут одинаково быстро взлетать и садиться и давать рекорды скорости во время основного полета. В боевых действиях новые МиГи первым применил Ирак в 1974 году.