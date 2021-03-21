«Комната для пыли» и благодатная тишина: в Казани заработала Нацбиблиотека
В бывшем здании НКЦ наконец-то в полную силу заработала Национальная библиотека: теперь здесь выдают книги и открыли читальные залы
Вчера Национальная библиотека Татарстана, занявшая в августе прошлого года обновленное здание Национально-культурного центра «Казань», наконец стала настоящей библиотекой, а не концертной площадкой и не конференц-залом. Вчера здесь начали выдавать книги и открыли для посетителей читальные залы. В библиотеку пришли тысячи людей, многие из них здесь были впервые.
Семь книг в одни руки
30 августа минувшего года Национальная библиотека наконец открылась, но переезд продолжался еще несколько месяцев. Постепенно запускались читательские, языковые клубы, проводились мастер-классы, проходили концерты, кинопоказы, премьеры спектаклей. По библиотеке водили экскурсии. Но главным вопросом оставался следующий: все это хорошо, но когда можно будет начать читать книги?
С 9 утра 20 марта здесь начали не просто запускать людей в читальные залы, но и выдавать книги в универсальном зале. Там их 40 000, можно взять семь штук на человека на 21 день. Кто-то брал с собой двоих детей — и забирали сразу 20 томиков, ведь открытие библиотеки совпало с началом школьных каникул. Так что вчера здесь можно было увидеть немало детей, сжимающих третью часть «Гравити Фолз» или комикс из серии про человека-паука. Ближе к вечеру организаторы сообщили, что выдали за день более 800 книг.
Итак, людей здесь много, но хаоса нет. Все ведут себя тихо: получают читательские билеты в фойе, занимаются в детских и подростковых клубах, что-то читают, пьют кофе. Экскурсовод Раушания Миннуллина оформляла «Эшелон на Самарканд», она сама когда-то работала в библиотеке и знает, каково это — общаться с должниками. Стойка ресепшена в универсальном зале стала одной из главных точек притяжения, при этом тут же библиотекари показывали, как забирать книги, используя автомат.
Тишина царит и в компьютерном зале рядом с универсальным залом — здесь работает лаборатория по расшифровке старинных дневников. Трудятся парами — один читает записи арабскими буквами, другой вбивает текст. Материалы с предыдущих лабораторий мы публиковали — в частности, воспоминания Гильмуллы Гибадуллина, родившегося в деревне Иске Муй (ныне Арский район РТ), о детстве, учебе в медресе, сельском быте. Каллиграф Айзат Мингазов занимается следующей порцией его текстов. Вроде как должны были давно закончить, но задор у исследователей такой, что они перевалили за все лимиты.
Вечером исламовед, один из основателей акции «Мин татарча сөйләшәм», выпускник Московской школы кино Ильшат Саетов показывает фильм «Генетически не так» о хореографе, лауреате «Золотой маски» Нурбеке Батулле. В фильме Нурбек вспоминает о прадедушке, внезапно плачет, так и не получает премию Тукая, спорит с музыкантами на репетиции спектакля «Алиф» и ведет концерт на Баумана, где награждает поэта Йолдыз Миннуллину сотней премий. После один из зрителей сказал: «Я не говорю по-татарски, но после просмотра хотел бы записаться на курсы татарского языка».
— Пришли книголюбы, — говорит замдиректора Табрис Яруллин. — Очень спокойные люди. Много было семей с детьми. На всю семью берут книжки. Очень много молодежи. К тому же это выходной. Люди постарше придут работать в будни. Хорошо, что не было столпотворения, очередей. Мы не насыщали эти дни торжественными мероприятиями, сосредоточились на выдаче книг. Первым пяти пришедшим и первым пяти, взявшим книги, сделали подарки. Обошлись без шаров и аниматоров. Все книжки расставлены. Все закуплено. Теперь мы будем продолжать закупаться в обычном режиме, просто поменяется репертуар издательств.
Прогулка по закулисью
К трем часам подсчитываем, что сквозь рамки (а они здесь работают, как в магазинах, чтобы никто случайно не вынес книгу) прошло около 1500 с лишним человек. Одна из новых фишек — экскурсия по рабочим территориям библиотеки. Мне попадается группа, в которой были в основном студенты театрального училища. С ними мы попадаем в отдел информационных технологий библиотеки, который выглядит как лаборатория: мы смотрим сквозь огромные окна, как работают внушительные скан-аппараты. Не все документы вам выдадут здесь «в аналоге», зато можно знакомиться с ними в цифре.
Гордость новой библиотеки — шесть хранилищ. Асия Махнина, заведующая отделом периодических изданий, показывает одно из них, где хранятся 360 000 журналов. На каждой полке — по 2,5 тонны изданий. При этом их можно двигать от стены с помощью руля.
— Еще пять лет — и нам вновь понадобится больше места, — замечает Альбина Галимбекова, заведующая отделом продвижения книги и внешних связей. — Фонды постоянно пополняются, активно идет комплектация.
— Если бы журналы были живыми, они бы нам поклонились. Они никогда в таких условиях еще не находились, — говорит Махнина и демонстрирует «Казанский журнал» 1815 года. А потом еще включает пылесос, аж с шестью насадками, ибо нет более страшного для книг явления, чем пыль. Она, кстати, собирается через трубы в стенах. Читатели шутят, что где-то в библиотеке, наверное, есть целая комната для пыли.
В классическом зале атмосфера другая. Кто-то уже пришел работать, обложился книгами и делает конспекты — в этом зале в открытом доступе еще 150 000 фолиантов.
— Мы изучали опыт Амстердама, Хельсинки, — говорит Галимбекова. — У них самая популярная услуга — когда люди приходят, отключают гаджеты и работают в тишине. Мы эту тишину предоставляем бесплатно...
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