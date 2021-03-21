«Комната для пыли» и благодатная тишина: в Казани заработала Нацбиблиотека

В бывшем здании НКЦ наконец-то в полную силу заработала Национальная библиотека: теперь здесь выдают книги и открыли читальные залы

Вчера Национальная библиотека Татарстана, занявшая в августе прошлого года обновленное здание Национально-культурного центра «Казань», наконец стала настоящей библиотекой, а не концертной площадкой и не конференц-залом. Вчера здесь начали выдавать книги и открыли для посетителей читальные залы. В библиотеку пришли тысячи людей, многие из них здесь были впервые.

Семь книг в одни руки

30 августа минувшего года Национальная библиотека наконец открылась, но переезд продолжался еще несколько месяцев. Постепенно запускались читательские, языковые клубы, проводились мастер-классы, проходили концерты, кинопоказы, премьеры спектаклей. По библиотеке водили экскурсии. Но главным вопросом оставался следующий: все это хорошо, но когда можно будет начать читать книги?

С 9 утра 20 марта здесь начали не просто запускать людей в читальные залы, но и выдавать книги в универсальном зале. Там их 40 000, можно взять семь штук на человека на 21 день. Кто-то брал с собой двоих детей — и забирали сразу 20 томиков, ведь открытие библиотеки совпало с началом школьных каникул. Так что вчера здесь можно было увидеть немало детей, сжимающих третью часть «Гравити Фолз» или комикс из серии про человека-паука. Ближе к вечеру организаторы сообщили, что выдали за день более 800 книг.

Итак, людей здесь много, но хаоса нет. Все ведут себя тихо: получают читательские билеты в фойе, занимаются в детских и подростковых клубах, что-то читают, пьют кофе. Экскурсовод Раушания Миннуллина оформляла «Эшелон на Самарканд», она сама когда-то работала в библиотеке и знает, каково это — общаться с должниками. Стойка ресепшена в универсальном зале стала одной из главных точек притяжения, при этом тут же библиотекари показывали, как забирать книги, используя автомат.

Тишина царит и в компьютерном зале рядом с универсальным залом — здесь работает лаборатория по расшифровке старинных дневников. Трудятся парами — один читает записи арабскими буквами, другой вбивает текст. Материалы с предыдущих лабораторий мы публиковали — в частности, воспоминания Гильмуллы Гибадуллина, родившегося в деревне Иске Муй (ныне Арский район РТ), о детстве, учебе в медресе, сельском быте. Каллиграф Айзат Мингазов занимается следующей порцией его текстов. Вроде как должны были давно закончить, но задор у исследователей такой, что они перевалили за все лимиты.



Вечером исламовед, один из основателей акции «Мин татарча сөйләшәм», выпускник Московской школы кино Ильшат Саетов показывает фильм «Генетически не так» о хореографе, лауреате «Золотой маски» Нурбеке Батулле. В фильме Нурбек вспоминает о прадедушке, внезапно плачет, так и не получает премию Тукая, спорит с музыкантами на репетиции спектакля «Алиф» и ведет концерт на Баумана, где награждает поэта Йолдыз Миннуллину сотней премий. После один из зрителей сказал: «Я не говорю по-татарски, но после просмотра хотел бы записаться на курсы татарского языка».

— Пришли книголюбы, — говорит замдиректора Табрис Яруллин. — Очень спокойные люди. Много было семей с детьми. На всю семью берут книжки. Очень много молодежи. К тому же это выходной. Люди постарше придут работать в будни. Хорошо, что не было столпотворения, очередей. Мы не насыщали эти дни торжественными мероприятиями, сосредоточились на выдаче книг. Первым пяти пришедшим и первым пяти, взявшим книги, сделали подарки. Обошлись без шаров и аниматоров. Все книжки расставлены. Все закуплено. Теперь мы будем продолжать закупаться в обычном режиме, просто поменяется репертуар издательств.



Прогулка по закулисью

К трем часам подсчитываем, что сквозь рамки (а они здесь работают, как в магазинах, чтобы никто случайно не вынес книгу) прошло около 1500 с лишним человек. Одна из новых фишек — экскурсия по рабочим территориям библиотеки. Мне попадается группа, в которой были в основном студенты театрального училища. С ними мы попадаем в отдел информационных технологий библиотеки, который выглядит как лаборатория: мы смотрим сквозь огромные окна, как работают внушительные скан-аппараты. Не все документы вам выдадут здесь «в аналоге», зато можно знакомиться с ними в цифре.

Гордость новой библиотеки — шесть хранилищ. Асия Махнина, заведующая отделом периодических изданий, показывает одно из них, где хранятся 360 000 журналов. На каждой полке — по 2,5 тонны изданий. При этом их можно двигать от стены с помощью руля.

— Еще пять лет — и нам вновь понадобится больше места, — замечает Альбина Галимбекова, заведующая отделом продвижения книги и внешних связей. — Фонды постоянно пополняются, активно идет комплектация.

— Если бы журналы были живыми, они бы нам поклонились. Они никогда в таких условиях еще не находились, — говорит Махнина и демонстрирует «Казанский журнал» 1815 года. А потом еще включает пылесос, аж с шестью насадками, ибо нет более страшного для книг явления, чем пыль. Она, кстати, собирается через трубы в стенах. Читатели шутят, что где-то в библиотеке, наверное, есть целая комната для пыли.

В классическом зале атмосфера другая. Кто-то уже пришел работать, обложился книгами и делает конспекты — в этом зале в открытом доступе еще 150 000 фолиантов.

— Мы изучали опыт Амстердама, Хельсинки, — говорит Галимбекова. — У них самая популярная услуга — когда люди приходят, отключают гаджеты и работают в тишине. Мы эту тишину предоставляем бесплатно...



1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов