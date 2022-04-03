День в истории: Петропавловский собор Казани, железная дорога России и мобильный телефон

Чем примечательна дата 3 апреля?

Сегодня, 3 апреля, Международный день геолога. В разные годы и столетия в этот день в Казани прошел обряд освящения Петропавловского собора, в России решили строить первую железную дорогу, Илья Репин начал работу над портретом Ивана Тургенева, София стала столицей Болгарии, на Украине провели первую в мире пересадку почки, в США продемонстрировали миру штрих-код и мобильный телефон, а Минтимер Шаймиев второй раз стал президентом Татарстана. Родились русский живописец Леонид Пастернак, бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, советский писатель Юрий Нагибин, американский киноактер Марлон Брандо. Умерли немецкий композитор Иоганнес Брамс, английский писатель Грэм Грин, российский актер Алексей Булдаков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Петропавловский собор Казани и мемориальная доска Рустему Яхину

3 апреля 1726 года глава казанского духовенства архиерей Селивестр произвел обряд освящения Петропавловского собора. Храм представляет собой архитектурный памятник, это один из важных духовных символов Казани. Расположен на возвышенности, служит архитектурной доминантой исторических кварталов и выделяется уникальным убранством. Собор был построен в 1722—1726 годах на средства казанского купца и промышленника Ивана Михляева в память о посещении Казанской губернии российским императором Петром I. Закладка храма состоялась в 1723 году, а уже в 1726-м его освятили. Для тех времен строительство шло достаточно быстро. В храме побывали несколько российских монархов. В 1824—1825 годах храм обновили, как и в наши дни — недавно в соборе провели реконструкцию.

Фото: tatarstan.ru

3 апреля 1996 года в республике прошла инаугурация избранного на второй срок президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Выборы прошли 24 марта на безальтернативной основе, поскольку никто из кандидатов не смог собрать необходимого для регистрации числа подписей избирателей. За Шаймиева отдали голоса 97,14% избирателей. Первый президент Татарстана и Государственный советник республики родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района. В этом году он справил 85-летний юбилей. К этой дате «Реальное время» выпустило сюжет «Минтимер Шаймиев в историях» — цикл статей, в которых татарстанцы делились своими историями о Бабае, как еще называют первого президента в народе.

3 апреля 2003 года в Казани на доме №7 по улице Татарстан открыли мемориальную доску выдающемуся татарскому композитору Рустему Яхину. Автор Государственного гимна Республики Татарстан также написал более 400 песен и романсов. В торжественной церемонии приняли участие представители музыкальной общественности, известные деятели культуры и искусства. На самой памятной доске, изготовленной скульпторами Раисой Шиковой и Вениамином Сергеевым, — барельеф Рустема Яхина и надпись на русском и татарском языках, которые гласят, что в этом доме жил народный артист СССР и композитор.

Фото: wikipedia.org

Первая железная дорога в России, Сталин — генсек РКП(б)

3 апреля 1836 года в России приняли решение о постройке первой в стране пассажирской железной дороги — Царскосельской. 16 апреля был опубликован указ императора Сенату: «Положения об учреждении Общества акционеров для сооружения железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска». До 1917 года эту дату даже праздновали как День основания железнодорожного транспорта. Строительство дороги началось 1 мая 1836 года от Павловска. 10 сентября заложили вокзал в Царском Селе. А уже 30 октября 1837 года торжественно открыли первую российскую железную дорогу массового пользования. Она связала Санкт-Петербург с Царским Селом. До 1851 года данная железная дорога была единственной в России.



3 апреля 1874 года художник Илья Репин сообщил меценату Павлу Третьякову, что приступил к работе над портретом писателя Ивана Тургенева. Третьяков в своей галерее создал целую серию портретов деятелей русской культуры. Этим он привлек и других крупнейших портретистов: Репина, Крамского, Перова, Серова. Именно так появился цикл «Большая галерея портретов выдающихся деятелей». 3 апреля Репин приступил к работе. Готовый портрет Тургенева понравился и художнику, и модели, но в итоге был забракован подругой писателя, французской певицей Полиной Виардо. Репин начал работу над новым портретом Тургенева, но на этот раз работа не понравилась никому. Все же ее купил Савва Мамонтов, чтобы подарить Румянцевскому музею, откуда позже картина была перемещена в Третьяковскую галерею.

Фото wikipedia.org

3 апреля 1922 года Иосиф Сталин стал генеральным секретарем РКП(б). Это событие изменило ход истории Советской России. Ленин на тот момент был тяжело болен, Сталин старался укрепиться на своем посту. Его избрание произошло после XI съезда, в работе которого Ленин по состоянию здоровья участвовал частично. Сталин на новом посту подбирал кадры через Секретариат ЦК. За первый год он произвел около 4 750 назначений на ответственные посты. По словам историков, так он «устранял» политических противников, которые были способны ему возразить.

День рождения мобильного телефона и штрих-кода

3 апреля 1933 года на Украине была проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку. Ранее эксперименты проводили на животных, но безуспешно. Советский хирург Юрий Вороной, заведующий хирургическим отделением Херсонской городской больницы, пересадил 26-летней женщине почку скончавшегося 60-летнего мужчины. Операция началась через 6 часов после смерти последнего. Пересаженный орган включился в кровоток и начал функционировать, но больная прожила чуть более двух суток. Тем не менее эта операция стала первой в мире успешной трансплантацией органов.

Фото: Rico Shen / wikipedia.org

3 апреля 1973 года считается днем рождения мобильного телефона. Сегодня это устройство — незаменимая вещь в обиходе почти каждого человека. Первую мысль о создании прибора высказал в 1910 году американский журналист, предсказав появление телефона без привязки к базе (корпусу). Идею подхватила компания AT&T и ее исследовательский центр Bell Laboratories. Одновременно шли работы над созданием аппарата сотовой связи и в компании Motorola. А уже 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону Motorola DynaTAC 8000Х. Корпус устройства был в длину около 22 сантиметров, весил менее 900 грамм. Время работы аккумулятора составляло 30 минут, а время его зарядки — около 10 часов. Аппарат стал настоящим технологическим прорывом.

Тот же день стал днем рождения штрих-кода. В 1948 году аспирантом Дрексельского института были совершены первые разработки по созданию штрих-кода, однако первый образец был ненадежным и дорогим. В 1971 году был продемонстрирован первый круглый штрих-код. А уже в 1973 году утвердили окончательный вариант. Это событие положило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров. Все это улучшило и ускорило процесс обслуживания покупателя. 3 апреля компания IBM официально представила свою разработку UPC — один из самых распространенных линейных символик штрихового кода. Его создатели Бернард Силвер и Норманн Джозеф Вудленд. Сейчас штрих-коды есть в каждом магазине, так как это своего рода ключ, который дает информацию о товаре.

