Федералы «подложили» треть миллиарда под «падающую башню» Петропавловского собора

В реконструкцию храма вложили 336,5 млн рублей, часть которых направили на укрепление фундамента колокольни

Фото: Олег Тихонов

В Казани продолжается масштабная реконструкция Петропавловского собора, первый этап которой помог спасти от падения колокольню храма. На реставрацию интерьеров церкви из федерального бюджета выделено 70 млн, на противоаварийные работы для укрепления фундамента «падающей башни» храма — еще 50 млн руб. Общая же сумма вложений в восстановление памятника, как выяснило «Реальное время», составит 336,5 млн рублей. Сдать объект планируется к 2023 году, к 300-летнему юбилею храма. Несмотря на ремонт внутреннего убранства, службы в соборе продолжатся.

Нашлись деньги на колокольню

30 октября 2020 года заканчивается большой этап реставрации Петропавловского собора — памятника архитектуры федерального значения, построенного купцом Михляевым в 1723—1726 годах. Работы на объекте были начаты в 2018 году, за это время укрепили фундамент и стены, обновили фасады, кровлю, водосточную систему, восстановили уникальную лепнину на фасаде.

Учитывая сложное экономическое положение в стране, были сомнения, найдутся ли средства на продолжение ремонта. Кроме того, все эти годы архитекторы и краеведы сетовали на то, что реставрация не затронула отдельно стоящую колокольню, которая, по сведениям историка Анатолия Елдашева, накренилась почти на 1 метр. И вот пришла хорошая новость о новом федеральном транше.

— Многие годы казанские реставраторы вели борьбу за жизнь этого памятника, даже когда он использовался в качестве антирелигиозного музея, с бильярдным столом в алтаре. Я бы сказала, что это была целая эпоха борьбы за жизнь памятника! Как и все подобные здания на склоне кремлевского холма, собор и колокольня имели проблемы с фундаментами. А сейчас наконец-то можно выдохнуть, потому что благодаря финансированию в рамках федеральной целевой программы их укрепили. Так что опасность уклона, оползания и диагональных трещин остается в прошлом. На проведение реставрационных работ на соборе было выделено 70 млн рублей. В этом году уже выделено 50 млн рублей на проведение противоаварийных реставрационных работ на колокольне, — сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова, отметив, что здание включено в программу финансирования объектов культурного наследия федерального значения в рамках проекта «Историческая память».

Работы на объекте были начаты в 2018 году, за это время укрепили фундамент и стены, обновили фасады, кровлю, водосточную систему, восстановили уникальную лепнину на фасаде. Фото Олега Тихонова

Главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов в разговоре с «Реальным временем» пояснил, что 70 млн рублей пойдут на восстановительные работы внутри собора, а 50 млн — на укрепление фундамента накренившейся колокольни и некоторые наружные работы. Он же пояснил, почему в проект реставрации колокольню включили не сразу:

— Федеральная программа, по которой собор получает средства, предусматривает поэтапное финансирование: сколько дают, под эту сумму мы и подстраиваемся. Сначала выделялись деньги на проект, потом на противоаварийные работы, потом начали делать кровлю, фасад собора, сейчас выделили деньги — приступили к колокольне. В прошлом году сделали проект — в этом году будет «противоаварийка». Все зависит от финансирования, поэтому все идет так постепенно.

Главный архитектор Татарского специального научно-реставрационного управления, осуществляющая авторский надзор за восстановлением собора, Рания Раимова рассказала, что размывание карстовых грунтов привело к тому, что на колокольне образовались серьезные трещины. «В этом году будет сделано укрепление фундамента. Затем — реставрация всего фасада, точно так же, как с собором: и лепнина, и покрытие, и главка», — отметила она.

Следующий этап — ремонт нижнего храма и галереи

Согласно контракту, 30 октября этого года — это срок, когда Петропавловский собор должен полностью освободиться из-под лесов: к этой дате должны быть завершены все наружные работы. «Кровлю, фасад мы заканчиваем полностью, окна все заменены в прошлом году, входные группы тоже доделаем», — сообщил Федотов.

Собеседник издания отметил, что при реставрации собора не применялись какие-то уникальные технологии, «все по законам жанра, все отработано годами». Тем не менее реставраторам удалось восстановить и заново изготовить утраченные элементы. «Отвалившиеся декоративные элементы с кровли, кокошники, коньковые решетки, все, что сейчас вы видите, более-менее собирается, потому что половины этого не было», — рассказала Раимова.



Отдельный контракт на сумму почти 25,4 млн рублей был заключен с научно-производственным акционерным обществом «Владимирреставрация» на восстановление фасадных икон.

Следующий этап работ в соборе затронет нижний храм (на первом этаже) и галерею. Будут полностью заменены инженерные коммуникации, в том числе системы отопления и вентиляции, что особенно важно для сохранения микроклимата для поддержания благоприятной среды для деревянного иконостаса и икон.

Далее придет черед восстановления стен и сводов, а также иконостаса. «Иконостас тоже будет реставрироваться, но не в этом году. Резьба, позолота, сами иконы в плачевном состоянии. Это ювелирная работа, предполагающая большие затраты», — отметила Раимова.

Следующий этап работ в соборе затронет нижний храм (на первом этаже) и галерею. Фото Олега Тихонова

По словам главного инженера епархии, выделенных 70 млн рублей хватит только на первый этап восстановления интерьеров. Обновленный храм полностью должен быть готов к 2023 году, когда будет отмечаться 300-летие со дня его основания. «Если так будут финансировать — есть шанс закончить, еще три года практически впереди», — отметил Федотов.

Работы на объекте идут круглогодично, была лишь небольшая остановка во время коронавирусного карантина, но и она не сорвала график.

Важно, что в течение всего срока ремонта Петропавловский собор не будут закрывать от посетителей: когда начнут восстанавливать интерьеры нижнего храма, религиозные обряды будут отправлять в верхнем, и наоборот.

Россия вкачала 336,5 млн рублей

Финансируется реставрация уникального для России памятника полностью на федеральные средства. До 2019 года здание входило в государственную целевую программу «Культура России 2012—2018», главными задачами которой является сохранение культурного наследия РФ. Заказчиком работ выступает Министерство культуры России. Первым подрядчиком было АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (МНРХУ), затем его сменила другая московская компания — «Инженерная геология исторических территорий», которая работает в Казани уже четвертый год подряд.

Как следует из тендеров, размещенных на сайте госзакупок, на реставрацию Петропавловского собора ушло более 176,6 млн рублей, а если к этому добавить проектно-сметные работы и авторский надзор, то потрачено почти 216,5 миллиона.

Теперь к этой сумме добавится еще 120 млн рублей, выделенных на нынешний этап восстановления комплекса зданий храма.

Работы на объекте идут круглогодично, была лишь небольшая остановка во время коронавирусного карантина. Фото Олега Тихонова

Первую реставрацию провел брат Ильдара Ханова

Напомним, культовый объект, в котором в советское время располагался городской планетарий, был возвращен верующим в конце 80-х годов прошлого века. 25 июля 1989 года он был освящен тогдашним епископом Казанским и Марийским Анастасием. Епархия получила собор в очень плохом состоянии, местами была сорвана кровля, выпадала кирпичная кладка. В первую очередь была отреставрирована резьба нижнего яруса иконостаса, воссозданы царские врата, исправлена кровля и устранены разрушения фасада.

«Реальное время» отыскало одного из реставраторов, художника Марселя Нуруллина, который занимался тогда восстановлением иконостаса Петропавловского собора. Он рассказал, что заказчиком проекта была Казанская епархия. А руководил им Ильгиз Ханов, младший брат создателя Храма всех религий Ильдара Ханова.

— Ильгиз Ханов отвечал и за финансовую часть, и за подбор команды, и сам восстанавливал несколько икон. Всего нас было 10 человек. На объект мы зашли в 1989 году и работали три года. Восстанавливали темперную живопись на стенах, масляную — на куполе, иконостас, покрывали золотом его и другие элементы интерьера. Ханов привлек двух реставраторов из Пушкинского музея — Александра Неретьева и Владимира Казьмина, позолотчик тоже был из Москвы. Утрат было много, их удалось восстановить. Я лично занимался иконами. Это была интересная работа, — рассказал Нуруллин.