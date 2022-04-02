«Новый 1992-й»: грабежи фур с водкой, первые частные вузы и «возвращение» Петербурга

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 20-я

Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.



«Я вас ограбил. Получите червонец»



В 90-е годы в России, кажется, впервые в таком масштабе проявился новый вид преступности — ограбление фур с товарами на дорогах. Масштабы подобных грабежей сегодня даже трудно оценить. Но поражает и характер таких преступлений. Например, чего стоит трагический случай с одним из пропавших татарстанских дальнобойщиков. Его фуру нашли только через полгода. Как выяснилось, грабители заставили водителя закатить КАМАЗ на лесную поляну, подальше от трассы и, разгрузив машину, привязали шофера скотчем к дереву. Возможно, рассчитывали, что того вовремя спасут грибники — не вышло. В газетах писали о схожих историях, к счастью, с более благополучным исходом для водителей. Из-за дефицита водки многие татарстанцы обчищали грузовики с алкоголем и даже иногда приплачивали отступные — но не из благородства, а чтобы избежать ответственности ввиду пробелов в законе.

Водочный рэкет приобрел в Казани угрожающий характер



Когда в торговой организации Апастовского района экспедитору Н. Баширову предложили съездить в Казань за водкой — тот сперва ни в какую. Ведь не зря идет молва, что «казанские ребята» встречают машины с «белоголовой» на большой дороге, опустошая кузовы подчистую. Но привычка подчиняться начальству в конце концов взяла верх, и он, скрепя сердце, согласился. Распрощался с домочадцами и тронулся в путь.



Казанские ребята» нашли его сразу же, как только машина заехала на территорию ликеро-водочного завода. Взяв приезжего в плотное кольцо, категорически потребовали «отвалить» им десять ящиков. Экспедитор поначалу воспротивился. Но не тут-то было.



— Ты, папаша, неграмотный! — играя бицепсами, спросили они. — Ведь до Апастова путь далекий, а там крутые повороты и спуски… Усек, старик, или еще объяснить?



Дальнейшее, вспоминает Баширов, происходило, как в кошмарном сне. Дюжие молодые, оказавшиеся, как выяснилось позже, нигде не работающими Н. Вильдановым, Р. Зайнуллиным, кооператорами Д. Ахмадеевым и И. Галиакберовым, ждали своего «заложника» у ворот. Сев в легковые машины, приказали водителю грузовика следовать за ним. Оторваться от этого «эскорта» не удалось. Один «жигуленок» мгновенно прикрывал возможные пути бегства. При этом дружки в машине показывали жестами: только, мол, попробуй, мы тебя...*

Фото: evening-kazan.ru

«Компьютеры, компьютеры...»

Многие татарстанцы наверняка помнят известного политика, основателя Торгово-промышленной палаты РТ Александра Таркаева. В 90-х он основал американо-татарскую компанию по продаже компьютеров и оргтехники «Диалог». Известная в Набережных Челнах фирма «Форт-Диалог» начинала деятельность как филиал казанской компании Таркаева. Владелец и руководитель челнинской фирмы Владимир Нитенко вспоминал, что познакомился с Таркаевым, когда работал на КАМАЗе руководителем IT-службы, а тот был начальником ВЦ Казанского университета. В заметке 1991 года рассказывается об открытии компании и первых связях с властями.

Завершилось проходившее на прошлой неделе официальное представление (презентация) советско-американского акционерного общества ФОРТ-ДИАЛОГ.



Место было выбрано не совсем обычное — Дом актера, который куда ближе к искусству, чем к науке или бизнесу. Но и саму презентацию, а также показанную в ее рамках выставку компьютерной техники обычными тоже назвать нельзя…



На этой выставке у посетителей разбегались глаза. Что смотреть сначала: компьютеры или… картины? Да, настоящие лирические пейзажи. Эти работы попали сюда, в импровизированный выставочный зал «Диалога», неслучайно. Дело в том, что в программе презентации был и аукцион, средства от которого будут использованы в благотворительных целях.



Предназначенные для такой благородной продажи картины художников Татарстана на удивление удачно сочетались с представленной тут же самой современной техникой. Наверное, потому, что о дизайне этой техники тоже заботились художники. Компьютеры — приятного для глаза цвета, с изящной отделкой. Да и не только они сами, но и специальная «компьютерная» мебель — и удобная для работы, и красивая. Спроектирована и сделана она не за тридевять земель, а у нас в Татарии — малым предприятием «Диалог-офис».**

«Казанское время — 8 часов 30 минут»

В Татарстане 30 лет назад многие профессора и доценты уходили из вузов и создавали коммерческие компании, и наоборот, многие бизнесмены создавали новые университеты. Так, в Казани, фирмой «Вега» был создан «Гуманитарный институт». Одно из первых платных учебных заведений Татарстана, где стоимость обучения составляла 7 500 рублей в год. На платную систему и рассчитывали создатели (платить за студента могло и какое-то предприятие). В те годы многие подобные высшие учебные заведения выпустили изрядное число «менеджеров», «юристов» и «экономистов», которые оказались не при деле и не востребованы на рынке. А инженеров и выпускников СПО, напротив, стало не хватать. Уже ближе к 2010 году татарстанские предприятия вплотную столкнулись с «кадровым голодом». Уровень подготовки студентов в частных вузах тоже оставлял желать лучшего. В статье об открытии «Гуманитарного института» показательна ремарка от проректора: «Мы отказались от вступительных экзаменов и вообще от оценок, которые зачастую бывают необъективными».

В этот время начинаются занятия в новоиспеченном гуманитарном институте, созданном в Казани внешнеэкономической фирмой «Вега». С просьбой рассказать о предназначении нового учебного заведения корреспондент «ВК» Е. Капитонова обратилась к проректору по учебной работе В. САВЕЛЬЕВУ.



— Василий Петрович, как родилась идея создания этого института?



— Не секрет, что та форма обучения в вузах, которая существует на сегодняшний день, уже устарела. Необходимо развивать альтернативное образование. Студентам нужно предоставить большую самостоятельность.



Вы не боитесь «прогореть»?



— Во-первых, наше обучение платное — 7500 рублей в год. Простите, но студент, который выложит из своего кармана такую сумму, или же предприятие, которое пошлет его к нам, вряд ли станут «валять дурака». Во-вторых, в какой-то степени разрешится и проблема лишних специалистов, то есть организации будут перечислять деньги на такое количество работников, которое им необходимо. А те студенты, которые придут к нам самостоятельно, будут уже иметь твердую цель. Такие деньги на ветер не бросают.



— Каким образом вы производите набор в ваш вуз?



— Мы отказались от вступительных экзаменов и вообще от оценок, которые зачастую бывают необъективными. Принимаем всех, кто к нам пришел. Если человек выбрал наш вуз, значит, у него есть желание, а это главное.



— И много желающих на сегодняшний день?



— Пока мы набрали группы по 12 человек на экономическое отделение. Есть заявления на юридическое, социолого-психологическое отделения. Думаю, что со временем у нас не будет недостатка в абитуриентах.



— Кроме того, что у вас платная форма обучения, какие еще существуют отличия от других вузов города?



— Мы решили отказаться от традиционных пяти лет обучения. Считаем, что за три года вполне можно освоить программу. Главное, на что мы делаем упор, так это на изучение иностранного языка, естественно не в ущерб занятиям по специальности. У нас будет цикличное обучение. Что это значит: один месяц студенты интенсивно учатся в вузе, потом два-три месяца самостоятельно изучают конспекты, занимаются по раздаточному материалу. Затем при переходе на следующий цикл занятий с ними проводится собеседование, они сдают рефераты.



— А как подбирались педагогические кадры?



— Естественно, мы искали интересных, творческих людей, которые действительно могли бы много знаний дать нашим студентам. В будущем хотим приглашать к нам для работы ведущих специалистов из крупных центров, а также из-за рубежа. Все преподаватели у нас внештатные, работают на контрактной системе.



Постскриптум. Что же, сама идея создания подобного института, бесспорно, хорошая. На Западе такая форма обучения давно оправдала себя. Но приживется ли она у нас и не превратится ли со временем в легко доступное получение «заветной корочки» для тех, у кого карман до отказа «набит деньгами»? А за бортом, тем самым, могут остаться малоимущие таланты и гении. Будем надеяться на лучшее.**

Фото: isgz.ru





«Школяры вооружаются»

Другая пророческая заметка о том, как еще в 1991-м правительство США, наконец, задумалось о проблеме доступности огнестрельного оружия для школьников. Представители центра по контролю над заболеваниями отмечали тогда, что в 1980-х от рук преступников, не вышедших из школьного возраста, погибло 11 тысяч американцев, в докладе указывалось и о том, что половина школьников употребляют спиртное, треть — курят, а каждый четвертый всерьез думал о самоубийстве. Уже через пару лет Татарстан обнаружит, что подобную статистику отчасти можно соотнести и с количеством преступлений среди наших школьников, у которых разве что доступа к карабинам не было, но были ножи, и которые часто устраивали драки за турецкие куртки с одноклассниками. А в Америке через 8 лет на весь мир прогремит трагедия с массовой стрельбой в школе «Колумбайн», которую устроили двое 18-летних парней. Погибло 15 школьников, включая покончивших с собой убийц. Для Татарстана после событий 11 мая 2021 года тема вооружения подростков и молодых людей — это особенно болезненный вопрос.

Практически каждый пятый учащийся средних школ США имеет при себе холодное или огнестрельное оружие, которое при удобном случае может быть пущено в ход. Эти данные сообщил в минувший четверг правительственный центр по контролю над заболеваниями, расположенный в Атланте (штат Джорджия)



Как и можно было ожидать, наиболее воинственными являются представители сильного пола. Судя по данным доклада, в Соединенных Штатах вооружается каждый третий юноша, посещающий школу. Среди девушек этот показатель значительно ниже — 8 процентов. Первое место по «степени вооруженности» занимают испаноязычные подростки, которые — негры, третье — белые.



В докладе дается и описание «наиболее популярных» видов оружия среди школьников. Так, 55 процентов вооруженных учащихся предпочитают ножи и бритвы, каждый четвертый — дубинку, каждый пятый — пистолет или обрез. Вместе с тем на долю огнестрельного оружия приходится 65 процентов убийства или несчастных случаев со смертельным исходом.



На первый взгляд, такие данные больше подходят для полицейской статистики. Однако медики считают, что для них настала пора принять более активное участие в решении проблемы насилия среди несовершеннолетних, которая к настоящему времени превратилась в серьезную проблему здравоохранения. Представители центра по контролю над заболеваниями подчеркивают, что в минувшем десятилетии от рук преступников, не вышедших из школьного возраста, погибли 11 тысяч американцев. Столь тревожные данные и побудили правительство провести в прошлом году детальное изучение образа жизни школьников. Следует отметить, что широкое использование оружия жителями «страны знаний» — отнюдь не единственная проблема, внушающая тревогу американским врачам. Так в докладе указывается, что половина учащихся средних школ США употребляют спиртное, треть — курят, и каждый четвертый школьник всерьез обдумывал возможность самоубийства. Ю. Кирильченко. Корр. ТАССР**

«Куда прешь, папаша»

Мы уже писали в своих дайджестах как ветеранам-афганцам было неловко пользоваться льготами. А 30 лет назад газеты писали, что и ветераны Великой Отечественной войны не всегда получали должное уважение, например, без очереди не хотели пропускать фронтовиков. Председатель совета общественной приемной газет (были тогда и такие) справедливо замечал, что общество не может называться нормальным, если в нем «непочтительно и злобно относятся к пожилым людям»: «Это очень большая нравственная потеря».

Еще раз о безнравственном отношении к фронтовикам



В последнее время в общественной приемной республиканских и городских газет все чаще звучат жалобы на то, что очень уж обижают и оскорбляют участников Великой Отечественной войны в очередях.



Дело в том, что в нашей стране спустя три десятилетия после войны правительство установило для фронтовиков льготное обслуживание — в торговле, учреждениях культуры, здравоохранения, всевозможного сервиса. Льгота эта, как известно, государству не стоит ни копейки, зато участникам войны она ох как дорого достается.



Уже немало лет действует установленное правило, но не перечесть, сколько словесных оскорблений, унижений и даже физических расправ пришлось за это время испытать на себе ветеранам, пытающимся законно использовать свое право. Во времена застоя, когда участников войны было гораздо больше и были они лет на 10—15 моложе, в очередях довольно редко кто-нибудь «возникал» против ветерана. Сейчас же, когда осталось их немного и они состарились, стали немощными — «антистариковские» вспышки гнева ужесточились и приняли систематический характер.



Конфликтные ситуации при использовании указанной льготы возникают, очевидно, потому, что она неправильно понимается, а следовательно, и неверно применяется. Юристы по этому поводу дают такое разъяснение: формулировка «вне очереди» означает, что человек, пользующийся такой льготой, не может быть поставлен ни в какую очередность, его проблема требует немедленного решения. И он должен получить что-то раньше, чем кто бы то ни был из стоящих в очереди. Тем, кто агрессивно настроен к фронтовикам, следовало бы напомнить, что это горькое право существует временно, до тех пор, пока мы, наконец, не создадим для себя нормальные условия жизни, а еще скорее — до того момента, когда, увы, не останется на белом свете ни одного участника Великой Отечественной войны.**

«Жить увлеченно»

90-е — это еще и время, когда от шаблонной советской пропаганды с агитационными текстами до конца не отказались (над чем потом вдоволь поиздевался в своем «Компромиссе» Сергей Довлатов). Однако из-за «официозности» сами герои статей не становились менее живыми и интересными людьми. Яркий тому пример — нижеследующая заметка о татарстанском пенсионере Гусмане Маметове, который в свое время был конструктором, технологом и изобретателем на казанском авиазаводе.

Сын многодетного крестьянина-середняка, уроженец Татарской слободы под Костромой — Гусман Алеевич Мамотов, шагнувший 30 июля 1991 года в девятый десяток, стал за шесть трудовых десятилетий талантливым конструктором и технологом, изобретателем, воспитателем многих молодых творцов новой техники и технологии. Оставаясь беспартийным, весь отдаваясь любимому делу, он получил звания заслуженного деятеля науки и техники Татарской ССР, заслуженного изобретателя РСФСР, был награжден орденом Ленина и многими медалями. Он стал настоящим интеллигентом, неутомимым тружеником, увлеченным создателем нового и прогрессивного, оставаясь при этом чрезвычайно скромным, честным и принципиальным человеком.



Взрослым, сложившимся тружеником в возрасте 29 лет пришел он на авиазавод им. Серго Орджоникидзе после успешного окончания Казанского авиационного института в 1940 году. Позади остались годы крестьянского труда в семье, где он, родившийся 30 июля 1911 года, был седьмым ребенком; окончание восьми классов средней школы в Татарской слободе Костромской губернии; работа на строительстве моста через Волгу; учеба на курсах киномехаников и несколько лет работы киномехаником в Костроме.



С обостренном чувством нового Маметов присматривается к заводскому оборудованию, технологическим процессам, анализирует их достоинства и недостатки. Новые идеи, творческие задумки не дают покоя. Уже в первых его работах буквально поражает новизна подхода к решению поставленных задач, глубокое проникновение в существо технологического процесса… Он создал десятки высокопроизводительных приспособлений, станков, полуавтоматов и линий.



Академик, генеральный конструктор космической техники С.П. Короле писал, что «…Нельзя жить просто, надо жить с увлечением».



Именно так, увлеченно и творчески, живет и работает, даже перешагнув порог своего восьмидесятилетия, Гусман Алеевич Маметов. Два года назад, в 78-летнем возрасте, он решил сложнейшую отраслевую проблему — разделки классных «потолочных» пакетов из материалов высокой прочности. Были перепробованы несколько вариантов установки, и, наконец, автор и работавший с ним слесарь цеха Шагид Хамзин были удовлетворены. **



«Это то, что надо, чтобы раз и навсегда приобрести иммунитет против любой рекламы»

Первые коммерческие компании в Татарстане далеко не всегда работали удачно и вызывали массу нареканий у клиентов, получивших совсем не тот товар или сервис, на который рассчитывали. Этим грешили некоторые бизнесмены республики, пользуясь отсутствием конкуренции. В заметке о турфирме «Мирас» в язвительном памфлетном стиле, достойном языка Михаила Зощенко, пострадавшие туристы, купившие путевку в Юрмалу, описали свои злоключения, сделав таким конкурентам антирекламу.

Итак, если у вас завелись лишние 700 рублей, и вы испытываете охоту к перемене мест, не слишком утруждая себя комфортом, пользуйтесь услугами малого предприятия «Мирас», которое находится по адресу: ул. Баумана, 30. Покупайте его туристические путевки, и вы по достоинству оцените ненавязчивый сервис, предлагаемый этой фирмой, — боковые места в плацкартном вагоне около туалета, гостиницу в стиле ретро (а ля постоялый двор) в основном с 4-местными номерами (хотя при покупке путевок были обещаны 2-местные комнаты), с одним туалетом на 35 человек (мужчины и женщин), там уже и умывальник (тоже один на всех) — хотя мы за ценой не постояли! Уже извините за частое упоминание отхожего места, но, по нашему убеждению, все, что связано с МП «Мирас», весьма дурно пахнет.



Однако продолжим о рекламе. Обязательно обращайтесь в МП «Мирас», если хотите сэкономить время. Например, наша поездка в Юрмалу завершилась на четыре дня раньше намеченного в путевке срока, чем мы не очень опечалились. Правда, задумались над тем, как же использует фирма огромную сумму денег, сэкономленных только на нашей поездке! Может, они пойдут на многообещающую рекламу новых впечатляющих круизов? Или руководители казанского и юрмальского кооперативов попросту поделили навар между собой?



Надеемся, что нам все-таки вернут кровные наши денежки, и тогда добавив к ним еще солидную сумму, мы «с большим удовольствием» снова воспользуемся услугами МП «Мирас», ибо только с его помощью можно, например, увидеть идеальные супружеские отношения. В этом мы убедились, наблюдая трогательную заботу руководителя группы — председателя МП «Мирас» Нуриева Анаса Абдулловича — о своих домочадцах, с которыми он не смог расстаться даже на время своей командировки. Не могло не умилить нас то внимание, которое уделял семье Нуриев, забывая даже об организации экскурсий для группы и других неотложных делах.



И еще. Нам посчастливилось в дни незабываемой поездки каждый день внимать таким образчикам русского языка, выдаваемых нашим руководителем, которые не снились и людоедке Эллочке. Когда мы просили его хоть иногда переключать внимание с родственников на рядовых участников круиза, в ответ слышали «все вы больно тут грамотные» и тому подобное.



Короче, не теряйте времени даром, обращайтесь в МП «Мирас», и вы получите массу удовольствия! Надеемся, что сия реклама произведет впечатление не только на потенциальных клиентов упомянутого малого предприятия, но и на финансовые органы, которые, по всей видимости, еще не имели дела с этой весьма предприимчивой фирмой. Группа туристов: Э. Бикбулатова, И. Кузнецова и другие (всего 14 подписей) **

Фото: Илья Шалман / pastvu.com

«События и факты»

Не дай вам бог родиться и жить в эпоху перемен, говорили древние китайцы. Татарстанцы в 90-е пережили этот период — прошли через определенные потери, но и приобрели полезный житейский опыт. Несколько коротких заметок лучше всего дают представление о тех временах.

В одной из них сообщалось, как на заседании Госсовета под председательством президента РСФРС Бориса Ельцина рассматривался срочный вопрос о практической реализации «радикальных реформ», вскоре в стране появились ваучеры, произошла девальвация рубля. В другой — дали данные опроса, о том, 67% россиян на тот момент уже знали, что самые тяжелые времена их ждут впереди. В следующей — рассказывалось о возвращении названия Санкт-Петербург северной столице и реакции его населения. Так же, как сейчас, Россия вела переговоры о проблеме Курильских островов. В Удмуртии в то время только учредили пост президента, а в Башкирии уже шли разговоры, что аналогичный пост в республике может занять башкир. Кстати, на эту должность прочили основателя и главу уфимского банка «Восток» Рафиса Кадырова. В 1993 году он действительно баллотировался в президенты Башкирии, но проиграл. Неудачным было и его возвращение в большую политику в 2016 году.

Заседание Государственного Совета РСФСР



Вчера под председательством Президента РСФСР Бориса Ельцина состоялось очередное заседание Государственного Совета России.



Как сообщается официально, Борис Ельцин проанализировал политическую и экономическую ситуацию в республике, остановился на первоочередных мерах по практической реализации реформ, на развитии всестороннего взаимодействия с Верховным Советом РСФСР.



Госсовет рассмотрел вопросы защиты политического, государственного и экономического суверенитета республики.



Значительно внимание на заседании Госсовета было уделено межгосударственным и межнациональным отношениям.



В связи с ситуацией в правительстве республики были рассмотрены принципиальные предложения по совершенствованию функций и структуры Совета Министров РСФСР. Признано необходимым сократить государственный аппарат.

Самое трудное — впереди



Самые тяжелые времена еще впереди — так считает большинство (67 процентов) из 1.059 жителей России, опрошенных в сентябре Всесоюзным центром изучения общественного мнения. По убеждению 22 процентов респондентов, наибольшие тяготы мы переживаем именно сейчас и только 5 процентов оптимистов полагают, что трудности позади. 6 процентов затруднились с ответом.

Фото: stockvault.net





Петербург празднует возвращение своего имени



Праздник «Виват, Санкт-Петербург!», посвященный возвращению городу его исторического названия, пройдет 7 и 8 ноября 1991 года. В программе праздника — торжественный митинг и театрализованное представление на Дворцовой площади, марш военных оркестров и военно-исторических клубов, фейерверк и развлечения для детей, а также торжественные службы во всех храмах города. Спонсором основных пунктов программы праздника выступит ассоциация «Простор-плюс».

В Удмуртии учрежден пост Президента



10 октября 8-я внеочередная сессия ВС Удмуртии после долгих дебатов, начавшихся накануне, приняла решение об учреждении поста Президента республики. Прийти к единому мнению помогла согласительная комиссия, созданная 9 октября после безрезультатного поименного голосования.

Гавриил Попов о проблеме Курильских островов



«Я считаю, что Курильские острова должны быть возвращены японцам», — сказал мэр Москвы Гавриил Попов. По мнению Попова, этот процесс должен быть достаточно длительным, поскольку население островов составляют не японцы, а русские. Процесс возвращения не должен создавать новых проблем и противоречий, а должен стать мостом для сотрудничества двух стран. И первый этап этого процесса — создание на Курилах свободной экономической зоны. «К моменту же реальной передачи, — сказал Попов, — мы должны жить в мире, где вопрос о границах не будет столь существенной проблемой».

Банкир может стать президентом



«Правительство Башкортостана рано или поздно придется менять», — заявил финансовый магнат из Уфы, глава банка «Восток» Р. Кадыров. Если же этого не сделает Верховный Совет Башкортостана, то, по мнению Кадырова, придется менять и его состав. На данной им пресс-конференции банкир дал понять, что обсуждается вопрос о его выдвижении в качестве кандидата на пост Президента Башкортостана.***



* — «Вечерняя Казань» от 14 октября 1991 года

** — «Вечерняя Казань» от 15 октября 1991 года

*** — «Вечерняя Казань» от 16 октября 1991 года

Сергей Афанасьев, Владимир Емельянов