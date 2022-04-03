Булат Султанов: «В Белом доме создают барьер между Россией и Китаем в Центральной Азии»

Политолог — о влиянии на Центральноазиатский регион в контексте американо-российского противостояния

«Развивающиеся страны не принимают участие в этой санкционной войне Запада против России, с надеждой смотрят на Россию и желают, чтобы она выстояла», — отметил известный политолог Булатов Султанов, комментируя события на Украине. Директор Научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета рассмотрел влияние на центральноазиатский регион в контексте американо-российского противостояния. Подробнее — в нашем материале.

«Мы все устали от односторонних санкций США»

Сегодня России и Центральной Азии необходимо совместно искать ответы на вызовы глобального и регионального характера, которые происходят в результате навязываемого США, англосаксами миропорядка, основанного на правилах, а не на международном праве, обозначил Булат Султанов, выступая на экспертной панели «НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности», организованной АНО «Институт исследований Центральной Азии».

— В этой связи я полностью согласен с мнением министра иностранных дел Лаврова о том, что «высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительность и вседозволенность философии Запада должен быть положен конец», — подчеркнул Султанов. — Если вы обратили внимание, развивающиеся страны не принимают участие в этой санкционной войне Запада против России и с надеждой смотрят на Россию и желают, чтобы она выстояла. Потому что мы все устали от односторонних санкций США не только в экономической и финансовой сферах, но и в культурной, информационной и даже спортивной. Дискриминация сборной России на Паралимпийских играх в Пекине показывает, что Запад окончательно потерял контроль над собой, вымещая недовольство потерей своего лидерства на лицах с ограниченными возможностями здоровья. Такая циничная позиция по отношению к ним не может иметь никакого оправдания, — подчеркнул Султанов.

Особенностью стран Центральной Азии является разница их внешнеполитических приоритетов. Из стран региона только Казахстан граничит с двумя державами — Китаем и Россией. Поэтому для Казахстана ведущими внешнеполитическими приоритетами были, есть и будут Россия и Китай. Но здесь есть деталь: товарооборот Казахстана с Россией в 2020 году 19,65 млрд долларов, с США — только 1,3 млрд долларов. Но торговля со всеми странами Центральной Азии — только 4,6 млрд долларов. И если рассматривать объем прямых иностранных инвестиций, то в 2020 году он составил 161 млрд, из них 36,5 млрд вложили США.

Фото: flickr.com/photos/whitehouse

США — это ледник с жесткой позицией против России и Китая

Если говорить о том, какое влияние окажет операция России по демилитаризации и денацификации Украины на Центральную Азию, необходимо констатировать, что Джо Байден пришел к печальному выводу о том, что преодолеть новый период глобальных вызовов можно путем «противодействия растущим амбициям Китая, стремящегося соперничать с США и твердому намерению России дискредитировать и разрушить американскую экономику». Признавая, что США потеряли монопольное лидерство в мире, Байден с самого начала предпринял усилия для создания союзов в Европе против России, в Азии — против Китая, отметил Султанов.

— Сошлюсь на мнение английского эксперта Джона Салливана, который считает, что США будут сохранять жесткую позицию против России и Китая, поскольку этого требует внутренняя повестка политической борьбы США. Он говорит о том, что не нужно доверять мирным якобы фразам американского президента, потому что США — это ледник, верхушка которого может подтаивать, но суть всегда останется ледниковая. Поэтому не надо строить иллюзий, если кому-то удается достичь маленьких уступок со стороны США, — упомянул аналитик. — В Белом доме будут создавать разделительный барьер между Россией и Китаем в Центральной Азии по аналогии с созданными уже кордонами между Россией и Европой, где кирпичиками в разделяющую стену легли сателлиты США в лице Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. Украина и Грузия — это отдельные кирпичики. Поэтому в нарастающем противостоянии между США и коллективным Западом с одной стороны, и Россией и Китаем — с другой особое место отводится Казахстану, — подчеркнул спикер.

Задача №1 — сорвать сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути

По мнению Султанова, Белый дом будет всячески стараться сорвать сопряжение Евразийского экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути, значительная часть которого проходит через территорию Казахстана. То, что делает Байден, это игра в два тайма. Первый — это война против России, второй — война против Китая.

— Чем я могу это обосновать? Посмотрите на целеустремленные действия США, чтобы предотвратить выход Китая на рынки Европейского Союза. Первое — попытки дестабилизировать обстановку в Синцзянь-Уйгурском автономном районе Китая, муссируются вопросы о якобы репрессиях против уйгуров. Второе — попытки организовать беспорядки накануне и после президентских выборов в Беларуси, которая превратилась в своего рода плацдарм для Экономического пояса Шелкового пути Китая в Европу. Третье — попытки организовать январский переворот в Казахстане. И нужно понимать, что такой финансовой и политической силой, которая могла заставить руководителей КНБ, Министерства обороны, высших чиновников пойти на сотрудничество с лидерами организованных преступных групп, исламистских и экстремистских ячеек, национальных либеральных групп для организации государственного переворота, могли обладать только на Западе, — убежден эксперт.

Фото: vk.com/vladimir_zelenskiy95

Четвертым этапом, по его мнению, стало буквальное втягивание России в операцию на Украине 24 февраля, ставшую неизбежной после провокационного заявления на Мюнхенской конференции президента Зеленского о претензиях Киева на ядерное оружие.

— Ясно, что Зеленский без указания Вашингтона не посмел бы выступить с такими претензиями. Я считаю, что Киев по наущению Вашингтона переступил красную черту и вынудил Россию начать операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Я считаю, что Россия имела и имеет право на самооборону в целях обуздания киевского режима, рвущегося к обладанию ядерным оружием. Об этом можно было бы еще спорить, если бы не обстрел центра Донецка ракетой «Точка У». Эта акция устрашения показала, что Киев «сорвался с тормозов», и доказывает правильность превентивной меры в отношении Киева, — отметил Султанов.

Новые пути дестабилизации

Говоря о ситуации в Центральной Азии, нужно исходить из того, что США имеет большой опыт по организации войн: бомбардировки Югославии, Арабская весна, в Ливии, Йемене царит хаос, в Сирии, Ираке продолжается война, в Египте воцарилась диктатура.

— Блинкен заявил, что «мы не будем содействовать демократии посредством дорогостоящих военных интервенций для свержения авторитарных режимов. Мы пробовали эту тактику в прошлом, какими бы благими намерения ни были, они не сработали, мы будем делать все по-другому». Что это за другие подходы, мы увидели в Казахстане в январе, в Украине — в феврале. Мы исходим из того, что Россия находится в состоянии экономической и финансовой войны с США. Эта ситуация сохранится в среднесрочной и, скорее всего, в долгосрочной перспективе, и дело здесь не в Киеве, а в том, чтобы выиграть первый тайм и перейти ко второму тайму игры против КНР, — убежден Булат Султанов.

Фото: Esetok / wikipedia.org

Казахстан должен оставаться прочным связующим звеном

Отношения России с ЕС также будут ухудшаться, прогнозирует эксперт. И на случай дальнейшего обострения отношений между США и коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китаем с другой, Казахстан должен как член ШОС, ОДКБ и ЕАЭС оставаться прочным связующим звеном между Россией и Китаем и обеспечить надежный тыл для стран и сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.

— В случае же открытой военной агрессии против Российской Федерации Казахстан должен будет выполнить свои обязательства, вытекающие из статьи 4 ОДКБ, предусматривающей, в частности, оказание жертве агрессии помощи, включая военную, в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Весь мир уже устал слушать угрозы Вашингтона применить статью 5 договора НАТО. Хочу напомнить, что есть и договор ОДКБ, и там есть статья 4, — подчеркнул Султанов.

Страны Центральной Азии могут быть выбраны для осуществления цветных революций, и в этих целях зарубежные постановщики могут воспользоваться сложной социально-экономической и общественно-политической ситуацией в странах региона. Не исключаю, что к революциям будут подключены исламистские радикалы и боевики из так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ*, прежде всего в Ферганской долине, а также организованные преступные группы, стоящие за наркомафией и заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, допустил директор Научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета.

Пришло время решать все задачи коллективно

— Я считаю, что несмотря на бегство США из Афганистана, Центральная Азия останется важной для национальной безопасности США, потому что здесь находятся главные противники — Россия и Китай. Поэтому США будут всячески стремиться к дестабилизации ситуации в регионе, чтобы поставить заградительный барьер между Россией и Китаем. И я абсолютно уверен, что перед лидерами стран Центральной Азии стоят вопросы, которые необходимо коллективно решать, и в первую очередь — как избежать надвигающегося хаоса из Афганистана и как нам вместе противостоять попыткам дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии, где главный акцент будет сделан на изоляцию России, создание барьера между Россией и Китаем, — заметил Султанов. — На наш взгляд, в случае попыток дестабилизации военные действия будут локальными. Поэтому сейчас нужно пересматривать всю тактику и стратегию, перевооружаться и вести переподготовку вооруженных сил. Для этого необходимо соответствующее оснащение, которое на постсоветском пространстве имеется только у России.

Фото: kremlin.ru

Ахиллесовой пятой всего центральноазиатского региона является Ферганская долина, родина Куканского ханства, и с того времени, как ее территория в 20-е годы прошлого века была поделена между Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией, здесь происходят периодически столкновения. И они будут продолжаться, пока не будет проведена делимитация и демаркация границ. Поэтому нам сейчас всем нужно полагаться на сотрудничество с Россией и Китаем и на коллективные усилия по противостоянию попыткам посеять здесь зубы дракона, резюмировал директор Научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета.

Алина Искандерова