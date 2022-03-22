Минобороны РФ: за сутки авиация поразила 137 военных объектов Украины, в том числе зенитный ракетный комплекс

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Министерство обороны России доложило о ходе специальной военной операции на Украине. Так, подразделения российских Вооруженных сил продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас, по данным МО РФ, ведется бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Войска Донецкой народной республики ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка, Новоселовка Вторая, Вернеторецкое. Также подразделения ДНР уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладев четырьмя населенными пунктами. За день в этом районе уничтожено три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей повышенной проходимости.

Подразделения народной милиции Луганской республики установили контроль тоже над четырьмя населенными пунктами и продолжают вести бои с 30-й отдельной механизированной бригадой украинских вооруженных сил. Как сообщили в Минобороны России, уничтожено более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За сутки авиация поразила 137 военных объектов Украины, в том числе 101 место скопления боевой техники, шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российские средства ПФО сбили в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, а вертолеты Ка-52 и Ми-28Н в составе группы «ночных охотников» ночью устранили девять украинских танков, семь БМП и БТР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1 528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 312 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вчера Минобороны сообщило, что ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области — уничтожено более 80 наемников и националистов. Также с помощью крылатых ракет ликвидирован склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец.

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