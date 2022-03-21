Минобороны РФ: военные уничтожили более 80 наемников и националистов в результате удара по Центру подготовки

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины

Министерство обороны России, докладывая о ходе спецоперации на Украине, заявило, что ночью 21 марта ВС высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесли удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области. В итоге уничтожено более 80 наемников и националистов.

Также с помощью крылатых ракет уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец. А группа «ночных охотников», состоящая из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожила 8 танков, 4 БМП и 3 БТР.

За ночь подразделения российских Вооруженных сил продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс», отметили в Минобороны.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В населенном пункте Николаевка около Киева российские военнослужащие взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из них больше половины — старшие офицеры вооруженных сил Украины.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1 506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 284 единицы специальной военной автомобильной техники.

«За инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет ответственность киевский националистический режим»

Также в Минобороны доложили, что в городе Сумы националисты реализовали спланированную провокацию украинских националистов, о которой МО предупреждало: на заводе «Сумыхимпром» в Сумской области произошла утечка аммиака, заявил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий. Причины не уточняются. Живицкий упомянул, что угрозы для Сум в настоящее время нет, утечку ликвидировали.

— Вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах на территории Украины получены нами при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии. За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим, — отметили в Минобороны.

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