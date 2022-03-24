Семья Хайруллиных избавилась от аптечного бизнеса в Татарстане

«Эдельвейс групп» передала аптечную сеть «Алое фарм» из 30 точек в долгосрочную аренду «Планете здоровья», совладельцем которой является Андрей Кончаловский

Как стало известно «Реальному времени», федеральный фармацевтический холдинг «Планета здоровья», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Броварцу, взял в аренду татарстанскую аптечную сеть «Алое фарм» Илшата Хайруллина. Речь идет о 30 казанских аптеках, которые работали при супермаркетах «Эдельвейс», но с переходом магазинов в аренду «Магниту» на этих локациях теперь разместится «Планета здоровья». По мнению экспертов, ставка аренды для фармсети может быть выше, чем у продуктового ретейлера на 10—30%. Тем временем семья Хайруллиных, вероятно, продолжит избавляться от непрофильных активов, крупнейшим из которых остался гостиничный бизнес.

«Планета здоровья» на площадях «Эдельвейса»

Крупный российский фармхолдинг «Планета здоровья» договорился о долгосрочной аренде трех десятков аптечных точек «Алое фарм», располагавшихся внутри супермаркетов «Эдельвейс». Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе ГК «Эдельвейс».

— Аптечная сеть «Алое фарм» прекращает работу, а право аренды на эти площади выкупила фармкомпания «Планета здоровья», — сообщила нашему изданию представитель компании Алина Зайнетдинова.

По ее словам, всего в аренду российскому холдингу были переданы более 30 аптек. По оценкам экспертов, речь может идти о 900 кв. м торговых площадей, которые оказались за периметром сделки с торговой сетью «Магнит».

После продажи права аренды на 56 магазинов «Эдельвейс» торговой сети «Магнит» зарабатывать на трафике станет пермская «Планета здоровья». Фото: Роман Хасаев

Чаще всего аптеки «Алое фарм» размещались рядом или внутри супермаркетов «Эдельвейс» и занимали от 10 до 20 кв. м. Такое месторасположение обеспечивало покупательский трафик при продаже лекарственных препаратов, им пользуются многие торговые центры Казани. Но после продажи права аренды на 56 магазинов «Эдельвейс» торговой сети «Магнит» зарабатывать на трафике станет пермская «Планета здоровья».

Связаться с основателем сети Александром Броварцом накануне не удалось — его мобильный телефон не отвечал. В приемной гендиректора сети Алексея Кислова с учредителем не смогли соединить. По данным «2ГИС», в настоящее время в Казани работает 48 аптек «Планета здоровья». В результате реализации арендного соглашения с ГК «Эдельвейс» ее присутствие расширится до 78—80 точек. По этому показателю она сравняется с самарской сетью «Вита» бизнесмена Татьяны Карпачевой.

По данным аналитической компании DSM Group, «Планета здоровья» входит в первую десятку крупных аптечных сетей. Она насчитывает 1,8 тыс. аптек в 51 регионе России, в «домашнем» регионе она контролирует 56% оборота лекарств. Годовой оборот компании составляет 35,7 млрд рублей. Основателю сети «Планета здоровья» Александру Броварцу принадлежит 75% долей аптечного холдинга. Еще 25% летом 2020 года выкупил известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский.

Помимо «Планеты здоровья» Александр Броварец владеет еще несколькими десятками компаний, среди них — сети «Аптека 59» и «Лекси». Кстати, в начале года он выкупил долю брата в московском аптечном операторе ООО «Группа Торро».

По данным источников «Реального времени», семья Хайруллиных приняла решение сосредоточиться на банковском и сельскохозяйственном бизнесе. Фото: tatarstan.ru

Фармрынок отойдет крупным игрокам

Участники казанского фармрынка уверены, что крупные сети станут вытеснять местных игроков, которые потеряют конкурентоспособность в борьбе с монстрами. По мнению экспертов, ставка аренды для фармсети может быть выше, чем для продуктового ретейлера на 10—30%, сама сеть будет зарабатывать не столько от продажи, сколько от бонусов крупных производителей лекарственных препаратов.

В ноябре прошлого года «Эдельвейс» объявил о передаче в долгосрочную аренду «Магниту» 56 магазинов в Казани. Договор аренды заключен на 10 лет. Величина арендной ставки не разглашалась. Объединение торговых точек позволило открыть федеральной сети 67 новых торговых точек. На казанском рынке недвижимости уверены, что сделка является взаимовыгодной для обеих сторон.



По мнению заместителя гендиректора компании A-Development Владимира Шайхиева, торговые площади под аптечными пунктами могли не попасть в периметр арендной сделки с «Магнитом». Их собственником осталась ГК «Эдельвейс», которая сама вела переговоры с претендентами.

— Ставка аренды в каждом конкретном магазине «Эдельйвейс» зависит от локации и может сильно отличаться. Но если сравнивать с продуктовым ретейлером, то для фармкомпании она будет выше на 30%, — уверен он.

— С расширением своей сети в Казани «Планета здоровья» будет зарабатывать не на маркетинге, а на бонусах от производителя. А республиканские сети будут уходить с рынка, — считает владелец медицинского центра «Звезда» и основатель другой закрывшейся татарстанской аптечной сети «36,6» Артур Уразманов.

По данным источников «Реального времени», семья Хайруллиных приняла решение сосредоточиться на банковском и сельскохозяйственном бизнесе. Все остальное, вероятно, будет передано в долгосрочную аренду для извлечения рентного дохода в качестве подушки семейной финансовой стабильности. Из непрофильного бизнеса, который развивали предприниматели при жизни Айрата Хайруллина, наиболее очевидным следующим активом, от управления которым могут избавиться его наследники, является «Казань Отель Групп» с двумя гостиницами («Шаляпин» и «Гранд Отель Казань»). Сайт этой компании на момент подготовки материала уже не открывался. От планов строительства новых отелей — на месте бывшего ресторана «Акчарлак» и на территории завода Петцольда в Казани — уже отказались ранее.