Казанский «Эдельвейс» отдался в аренду

Одна из старейших торговых сетей Казани объявила о заключении долгосрочного договора аренды части магазинов с федеральным ретейлером

Известная торговая сеть «Эдельвейс» семьи Хайруллиных договорилась о передаче в долгосрочную аренду федеральной сети «Магнит» части помещений своих розничных магазинов. Информацию о факте сделки подтвердили обе стороны. Известно, что первый «эшелон» магазинов сменит вывеску уже до конца этого года, а сам процесс завершится в первом квартале 2022 года. Не исключено, что арендная сделка может быть прелюдией к продаже всей сети. Подробнее — в материале «Реального времени».

На «золотой» трафик «Эдельвейса» сядет «Магнит»

До конца года торговая сеть «Эдельвейс» сдаст в долгосрочную аренду часть своих магазинов крупному федерального игроку «Магнит», но останется работать внутри Татарстана.

— АО «ТК Эдельвейс» — одна из крупнейших региональных розничных сетей Казани — пришла к соглашению по передаче своих прав на долгосрочную аренду части своих площадей крупнейшей федеральной сети «Магнит» (АО «Тандер»), — сообщила «Реальному времени» директор по маркетингу АО «Эдельвейс групп» Алина Зайнетдинова. По ее словам, объекты планируется передавать поэтапно, начиная с ноября этого года. Завершить процесс передачи предполагается до конца первого квартала 2022 года.

В Управлении по связям с общественностью ПАО «Магнит» сообщили, что берут в долгосрочную аренду 56 магазинов. Торговая площадь магазинов составляет 25 000 кв. м. Права аренды планируется получить на срок до 10 лет.

Всего АО «Эдельвейс групп» управляет, по разным оценкам, от 57 до 63 магазинов в Казани. Причем, как отмечают участники рынка, большинство из них располагаются на наиболее выгодных с точки зрения трафика городских улицах.

— Как правило, это первая линия, в хорошей транспортной и пешей доступности, о чем можно лишь мечтать, — говорит глава «Гильдии риелторов РТ» Андрей Савельев. Тут, впрочем, нет ничего удивительного, так как «Эдельвейс» стал первым в Казани, кто начал строить торговую сеть в 90-х годах, тщательно выбирая локации.

Теперь арендатором «сладких мест» в Казани становится федеральная сеть «Магнит». По оценкам девелоперов, единой для всех магазинов ставки быть не может, так как они находятся в разных локациях.



— На размер ставки может влиять трафик, соседство с конкурирующей торговой сетью и наконец, факт того, есть ли рядом работающий «Магнит». В результате диапазон может колебаться от 700 до 1 300 рублей за кв. м, — считает заместитель генерального директора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

Глава «Гильдии риелторов РТ» Андрей Савельев полагает, что ставки стартуют от среднерыночных значений от 1 000 до 2 500 рублей за кв. м в зависимости от трафика. По мнению Андрея Савельева, владельцы «Эдельвейса» отдадут в аренду магазины, которые находятся в их собственности, а те, которые есть в аренде, останутся. В том числе никуда не денется флагманский магазин в ТЦ «Кольцо».



— Зачем продавать то, что приносит прибыль, — пояснил он.

Никто, кроме «Магнита»

Торговая сеть «Магнит» считается второй по количеству магазинов после X5. Впервые краснодарская сеть зашла в Казань в 2004 году и с тех постепенно расширяла горизонты. В настоящее время в республике работает около 600—700 торговых точек. Наиболее массовым является формат магазин «у дома», который есть почти в каждом микрорайоне Казани. Кроме того, сеть развивает «Магнит Косметик», гипермаркеты «Магнит Семейный».

С начала этого года «Магнит» развивает небывалую активность, выкупив сети «Дикси» в Санкт-Петербурге и «Интерторг» под брендами «Семья» и Spar в Северо-Западном регионе.

— Вторым регионом для экспансии стал Татарстан, и это следовало ожидать. Во-первых, есть распределительный центр компании в Заволжье, который обеспечивает ПФО (Татарстан, Чувашию, Марий Эл). Во-вторых, доля на рынке Казани далека от ограничения в 25%. В этом смысле выбор у «Эдельвейса» был невелик, — рассуждает источник «Реального времени».

— Превышения доли в 25% в границах муниципального образования города Казань у «Магнита» на текущий момент нет, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФАС по РТ. — Если доля ретейлера превышает допустимые законом 25% в границах конкретной территории, то сделка по покупке или аренде торговых площадей может быть признана ничтожной.

В настоящее время «Магнит» работает примерно с 200 местными производителями продуктов питания и алкоголя. Фото: retail.ru

Сейчас под управлением компании существует 21,9 тыс. магазинов, в том числе 15,09 тыс. магазинов «у дома» и 471 супермаркет и суперстор. Выручка «Магнита» составляет 1,55 трлн рублей, это второе место после X5 Retail Group.«Магнит» был создан в Краснодарском крае бизнесменом Сергеем Галицким. В настоящее время основная доля акций компании принадлежит группе ВТБ (17,3% акций) и Marathon Group Александра Винокурова (16,8%).

Из ретейлера в рантье

Одной из причин перехода «Эдельвейса» на сдачу в аренду называется то, что финансовое положение сети слабее, чем у «Магнита», а республиканским товаропроизводителям необходимо расширять каналы сбыта продукции.

В настоящее время «Магнит» работает примерно с 200 местными производителями продуктов питания и алкоголя. Объем их поставок вырос до 30 млрд рублей, и, конечно, им становится тесно.

— Как ни крути, но любой региональный игрок в нынешних условиях будет проигрывать федеральным сетям. Обороты продаж последних несравнимо больше, чем у местных, а значит, более привлекательные розничные цены для покупателей, — считает Владимир Шайхиев. — На мой взгляд, владельцы торговой сети «Эдельвейс» профессионально и продуманно подошли к арендной сделке с «Магнитом». Они не стали «дробить» сеть между торговым сетями X5, «Верный», алгомаркетами «Глобус», «Русалка», а отдали в одни надежные руки. «Магнит» — это стратегический игрок на рынке ретейла, который расширяет экспансию в ключевых регионах развития. Эта сделка показывает, что Татарстан остается в фокусе внимания. Тут надо еще отметить, что магазины «Эдельвейс» идеально вписываются в структуру «Магнита». Это формат советского универсама большой площади с продуманными торговыми рядами, разгрузочными зонами. По большому счету, российскому ретейлеру ничего не придется переделывать.