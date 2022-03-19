Вооруженные силы России уничтожили подземный склад ракет и авиационных боеприпасов Украины

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин. В частности, был применен авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, в общей сложности с начала проведения спецоперации ликвидированы 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1 438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня и др., передает ТАСС.

Минувшей ночью российская авиация поразила 69 украинских военных объектов, в том числе четыре командных пункта, несколько зенитных ракетных комплекса, три установки реактивных систем залпового огня.

Также сегодня в ведомстве сообщили о нанесении ударов по опорным пунктам украинских националистов. В том числе была ликвидирована замаскированная бронетехника. Удар был произведен вертолетами Ка-52.

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Диана Жиленкова