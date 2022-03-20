Золото на шее, бриллианты на руках: как «Синтез» снова стал чемпионом

Как Реваз Чомахидзе прыгал в «чемпионскую» воду

Фото: Максим Платонов



Казанский «Синтез» в третий раз подряд, и в четвертый раз в свое истории выиграл звание чемпиона страны по водному поло. Но дружина Реваза Чомахидзе вписала нынешнюю победу в историю с помощью уникального факта. Ни разу ранее «Синтез» не выигрывал титул, побеждая в родной воде. Подробности в репортаже «Реального времени».

...Бриллианты на руках

Золото на шее для нынешнего состава «Синтеза» — это вполне привычное дело. С 2020 года, начиная сезон еще во главе с Александром Ерышовым, казанский суперклуб не отдает пальму первенства в чемпионате страны, дважды выиграв золото с Маратом Закировым во главе, а теперь и с Ревазом Чомахидзе. Но никогда ранее казанцы не побеждали в родной воде. Даже выигрыш Кубка ЛЕН Трофи с последующим купанием тогдашнего наставника команды Владимира Захарова был несколько омрачен минимальным поражением от хорватского «Шибеника». А вот чемпионство того года произошло в Чехове на глазах тогдашнего директора «Штурма-2002» Олега Владимирова. Кстати, он, воспитанник казанского водного поло, был вчера на финале «Финала Четырех», вместе с руководителем российского водного поло Евгением Шароновым, отметив, что «успех казанского клуба закономерен, поскольку синтезовцы выглядели быстрее соперника, как в скорости, так и в принятии решений». А остальные победы «Синтеза» — три в Кубке России и две в чемпионате России приходились на выездные матчи и финалы. А радость домашней победы — она велика вдвойне. Конферансье «Финала четырех» Игорь Бутырский провел последние два года за работой над книгой об истории «Синтеза», и отметил, что видел сейчас практически всех ветеранов казанского водного поло воочию, ранее познакомившись с ними виртуально. Автор репортажа видел многих ветеранов казанского фин-движения, которые пришли поболеть в этот вечер за «Синтез», воспитанника этого клуба, недавнего интервьюера «Реального времени» Андрея Ермина, развивающего сейчас плавание, главного тренера сборной России Андрея Белофастова, смотревшего финал в компании легендарных ветеранов Валерия Лелюха и Хайдара Хисматуллина. А для игроков «Синтеза» особенно было важно присутствие на трибунах близких, жен, и особенно, детей. Они потом побежали к папам-чемпионам, две девочки к Аделю Латыпову, сын к Николаю Лазареву, дочь к капитану команды Сергею Лисунову. Так и стояли отцы-ватерполисты на церемонии награждения, с золотыми медалями на шее, и бриллиантами-детьми на руках...

Скользкий счет — 3:2 после первого периода, к большому перерыву превратился в более-менее спокойные — 7:4

Смотрите, кто пришел!

Но это мы забежали, а в контексте водного поло можно сказать заплыли далеко вперед. До самого финала «Финала четырех» состоялась напряженная игра за третье место, где астраханское «Динамо-СШОР» обыграло «Балтику» с невероятно редким для водного поло счетом — 4:3. Кстати, затем участники этого противостояния тоже остались на трибунах казанского «Синтеза», поскольку астраханцы дожидались вручения бронзовых медалей, а питерцы, надо отдать им должное, не плюнули на дальнейшее развитие событий, а остались посмотреть и поболеть, благо одноклубников их хватало в составах обеих команд-финалистов. Такое собрание людей, друзей и близких, ветеранов и воспитанников ватерпольной спортшколы, фанатов и шумной группы поддержки привели к тому, что на трибунах яблоку негде было упасть. Тем, кому не хватило мест, стояли в проходах. И страстно переживали весь первый период, когда «Синтез» вышел вперед — 2:0, затем забуксовал, а тут еще Игорь Бычков не забил пенальти. Но вскоре отличился с игры, и воздел руки к небу, как будто благодаря за свой гол высшие силы. Для этого ему пришлось буквально лечь на воду спиной.

Где Адель, там победа, где Игорь, там замок на воротах

Скользкий счет — 3:2 после первого периода, к большому перерыву превратился в более-менее спокойные — 7:4, затем забил Алексей Рыжов-Аленичев и тут прорезался Адель Латыпов. В прошлом году его одноклубники шутили, «где Адель, там победа», комментируя, таким образом, победный финал над московским «Динамо». И сейчас Латыпов трижды отличился, позволив между своими голами вклиниться только Бычкову, и счет на табло стал 12:6, а преимущество двухзначным. Там еще необходимо отметить, что голкипер стоял насмерть, позволяя придумать новый лозунг: «где Чирков, там замОк». В одной из атак Волгограда Игорь трижды отбивал броски соперников, убивая у них последние надежды на положительный исход.

Волгоград не был бы сами собой, суперклубом российского ватерпола на протяжении последних трех десятков лет, если бы не попытался переломить ход поединка, и огрызался до последнего, доведя итоговый счет до приемлемого — 12:8, после чего прозвучала финальная сирена, и в воду попрыгали и представители тренерского и административного штаба «Синтеза». Впервые с 2007 года, когда, напомним, «Синтез» завоевал в Казани Кубок ЛЕН Трофи. Не исключено, что где-то в Баку в это время прыгнул в чемпионскую воду президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, а где-то в Москве совершил чемпионское омовение Марат Закиров, с которым команда начинала сезон. Во всяком случае, Реваз Чомахидзе на вопрос корреспондента «Реального времени» отметил, что и они внесли свой немалый вклад в общую победу. А сама команда, за неимением Зиннурова-старшего, начала качать Зиннурова-джуниора, несколько раз подбросив в воздух Эмиля Зиннурова. В этот победный вечер никто не почувствовал себя не причастным к общей радости, и очень справедливо, что министр спорта Владимир Леонов, наконец-то воочию увидевший победу ватерполистов, в своей речи отметил и друзей-коллег из Волгограда, в соперничестве с которым мы и украсили чемпионат, увы, получившийся в этом году не самым захватывающим в истории.

Прозвучала финальная сирена, и в воду попрыгали и представители тренерского и административного штаба «Синтеза»

Что дальше?

Этот вопрос корреспондент «Реального времени» задавал и Владимирову, но даже сильные мира ватерпольного пока не знают ответа. Нас пока не исключили из числа участников чемпионатов мира и Европы, хотя есть подвижки к тому, что исключат. С другой стороны — нам нужно усиливать внутренний чемпионат, прорабатывая развитие водного поло с самых низов. Необходимо формировать специализированные классы, ученики которых могли бы тренироваться два раза в день, затем поступали в вузы, имея возможность продолжать занятия спортом. К примеру, в московской спортшколе «Жемчужина» был создан такой спецкласс, правда, это произошло благодаря одному из родителей ватерполиста. Они выиграли детский турнир своего возраста «Золотой мяч» для участников 13 лет, затем был создан такой спецкласс, где дети совмещают спорт и учебу, и проходит процесс совершенствования, благо есть условия для тренировок, «воды» хватает, что важно, поскольку, в целом, аренда бассейнов дорогая. В остальных же случаях получается, что в спортшколах занимаются лет до 15, а потом родители начинают интересоваться — куда может пойти ребенок, после школы. И обнаруживают такую картину, что команд мало, зарплаты небольшие, и выбирают для своих детей учебу. А в СССР, к примеру, был такой вариант, как студенческая команда МГУ, и, как вариант можно перечислить игроков команды, которые успевали и играть, и учиться. В итоге Сергей Наумов выбрал себе карьеру спортсмена, а сейчас еще и судьи, Георгий Бурков ушел на телевидение, Игорь Зеленчев — в религию, и так далее.

Чтобы не мазать все черной краской. В Ростове-на-Дону сейчас подобралась неплохая команда юниорского уровня, в Краснодаре открывается бассейн, там также есть предпосылки для развития водного поло, но нужно время для того, чтобы эти регионы хотя бы запустили свои проекты. Беларусь может вернуться в чемпионат России, в том числе и потому, что им уже просто негде будет играть, хотя раньше они могли делать это на Украине. Нам не хватает локомотива из числа сильных мира сего, может, Дмитрий Мазепин обратит более пристальное внимание на наш вид спорта, поскольку ранее возглавил Ассоциацию водных видов спорта. Как говорится, не было бы счастья, может, ситуация с Никитой Мазепиным, изгнанным из «Формулы 1», переключит внимание с автоспорта, и невольно пойдет в плюс развитию старейшего олимпийского вида спорта.



1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов