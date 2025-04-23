В Татарстане с 1 мая повысят зарплаты госслужащим

Фото: Елизавета Пуншева

С 1 мая в Татарстане увеличатся оклады и ежемесячные вознаграждения для госслужащих. Указы об этом подписал раис республики Рустам Минниханов.

Например, оклад специалистов 3-го разряда в территориальных органах власти вырастет с 13 990 рублей до 15 389 рублей. Также ежемесячное денежное поощрение для госслужащих увеличится с 41 до 58% от оклада. Это значит, что за год оно вырастет более чем в три раза — до 1 июля 2024 года оно не превышало 18%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, размер вознаграждения для лиц, занимающих государственные должности, проиндексируют на 10%. В результате министры республики будут получать 53 759 рублей вместо 48 871 рубля.

Зарплаты также вырастут для заместителей руководителя республиканского парламента, вице-премьеров, министров и других госслужащих. Оклады работников, которые не являются госслужащими, но обеспечивают работу госорганов, увеличатся на 10%.

После индексации оклад секретаря территориального органа власти составит 15 389 рублей, а его ежемесячное поощрение вырастет с 37 до 52% от оклада.

Анастасия Фартыгина