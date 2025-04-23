В Казани пройдет театральный фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Фото: Максим Платонов

С 9 по 22 июня в Казани состоится XVII Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Татарстана.

В этом году фестиваль соберет более 15 театральных коллективов из разных стран, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а также национальные республики России: Адыгею, Алтай, Крым, Татарстан, Хакасию, Чечню, Чувашию и Якутию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особое внимание на фестивале будет уделено специальной программе XI Международной театральной Олимпиады, в которой примут участие театры из Башкортостана, Бразилии, Греции, Турции и ЮАР. Александринский театр из Санкт-Петербурга представит спектакль «Литургия ZERO» в постановке Валерия Фокина.

Ожидается, что фестиваль привлечет более 1 000 участников, что сделает его значимым событием в культурной жизни Казани.

Напомним, что фестиваль тюркских театров «Науруз» может сменить название и стать фестивалем Ассоциации национальных театров России.



Анастасия Фартыгина