Пожарные Татарстана отреагировали на 43 вызова за сутки
В Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы справились с 43 пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Из них 9 произошли в жилом секторе, а 21 случай был связан с горением сухой травы.
Кроме того, пожарные выезжали 45 раз по ложным вызовам и 7 раз взаимодействовали с другими службами. Также они 5 раз помогали ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах в этот день происшествий не зафиксировано.
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