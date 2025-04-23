Пожарные Татарстана отреагировали на 43 вызова за сутки

Фото: Реальное время

В Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы справились с 43 пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Из них 9 произошли в жилом секторе, а 21 случай был связан с горением сухой травы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, пожарные выезжали 45 раз по ложным вызовам и 7 раз взаимодействовали с другими службами. Также они 5 раз помогали ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах в этот день происшествий не зафиксировано.

Анастасия Фартыгина