В России предложили учитывать время простоя в трудовом стаже для отпусков

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает включать время простоя на работе в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщил Ярослав Нилов, глава комитета по труду и депутат от ЛДПР, в своем Telegram-канале.

Нилов пояснил, что работник имеет право на основной оплачиваемый отпуск при наличии необходимого трудового стажа. Этот стаж учитывается даже в случаях, когда сотрудник фактически не работал, но его место сохраняется. Однако в текущем законодательстве время вынужденного простоя, когда предприятие не работает по объективным причинам, не включается в этот стаж.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Считаем, что время простоя справедливо включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, — уточнил депутат.

Напомним, что глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в государственных информационных системах (ГИС).



Анастасия Фартыгина