В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер 24 апреля

Фото: Дарья Пинегина

ГУ МЧС по Татарстану выпустило предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

По данным Гидрометцентра республики, днем 24 апреля на территории региона и в Казани местами ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с (в Казани — до 15–18 м/с).

Напомним, татарстанские агрономы прокомментировали возможные последствия резких перепадов температур для сельхозкультур. По данным синоптиков, апрель показывает аномально высокие температуры, близкие к рекордным значениям 2012 и 2024 годов.

Рената Валеева