В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер 24 апреля
ГУ МЧС по Татарстану выпустило предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.
По данным Гидрометцентра республики, днем 24 апреля на территории региона и в Казани местами ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с (в Казани — до 15–18 м/с).
Напомним, татарстанские агрономы прокомментировали возможные последствия резких перепадов температур для сельхозкультур. По данным синоптиков, апрель показывает аномально высокие температуры, близкие к рекордным значениям 2012 и 2024 годов.
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