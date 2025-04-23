В аэропорту Казани снова ввели временные ограничения на полеты

Фото: Рената Валеева

В двух татарстанских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Казани ограничения на полеты введены с 12.45 часов по московскому времени. Также ограничена работа аэропортов в Нижнекамске.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.



Ранее ограничения на казанский аэропорт вводили в 7.30 по московскому времени.

Анастасия Фартыгина