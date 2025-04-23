Жители Казани проявляют симпатию к начальству чаще, чем в других городах России

Фото: Мария Зверева

Исследование, проведенное SuperJob для РИА «Новости», показало, что жители крупных городов России имеют разные мнения о своих руководителях. Воронеж, Омск и Санкт-Петербург оказались на первом месте по недовольству начальством: 10% опрошенных в этих городах заявили о неприязни к своим руководителям.

В Казани ситуация выглядит более нейтральной. По данным опроса, 9% респондентов из столицы Татарстана сообщили о симпатии к начальству. В целом, каждый второй работающий россиянин (52%) уважает своего непосредственного руководителя, причем среди молодежи до 35 лет этот показатель выше — 54%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналитики подчеркнули, что чаще всего о своем уважении к руководителям говорят жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%). Наименьшее уважение к начальству демонстрируют жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%).

Также стало известно, что 27% россиян относятся к своим начальникам нейтрально. При этом среди мужчин это чувство выражается чаще, чем среди женщин (29% против 24%). Лишь 6% опрошенных испытывают симпатию к своему руководителю, а 5% — ненависть. Всего 1% респондентов признался в любви к начальству, а 9% затруднились с ответом.

Анастасия Фартыгина