В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием воздушных судов

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани, а также в Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Во время действия ограничений один самолет совершил посадку на запасном аэродроме, направляясь в Казань. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Бегишево — аэропорт в Нижнекамске — все еще находится под ограничениями.

Анастасия Фартыгина