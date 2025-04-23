В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием воздушных судов
В аэропорту Казани, а также в Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Во время действия ограничений один самолет совершил посадку на запасном аэродроме, направляясь в Казань. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что Бегишево — аэропорт в Нижнекамске — все еще находится под ограничениями.
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