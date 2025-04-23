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В Казани изменили расписание авиарейсов на 23 апреля

09:37, 23.04.2025
В Казани изменили расписание авиарейсов на 23 апреля
Фото: Максим Платонов

В Международном аэропорту «Казань» временно ограничены полеты. В связи с этим авиакомпания Nordwind внесла изменения в расписание нескольких рейсов.

Вот список скорректированных рейсов:

  • N4-243 Санкт-Петербург — Казань;
  • N4-244 Казань — Санкт-Петербург;
  • N4-705 Казань — Махачкала;
  • N4-706 Махачкала — Казань;
  • N4-1410 Худжанд — Казань (посадка в Самаре);
  • N4-250 Казань — Санкт-Петербург;
  • N4-245 Санкт-Петербург — Казань.
Реальное время / realnoevremya.ru

Авиакомпания обещает обеспечить пассажиров всеми необходимыми услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и заранее уточнять информацию о своих рейсах.

Анастасия Фартыгина

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