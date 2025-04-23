В Казани изменили расписание авиарейсов на 23 апреля
В Международном аэропорту «Казань» временно ограничены полеты. В связи с этим авиакомпания Nordwind внесла изменения в расписание нескольких рейсов.
Вот список скорректированных рейсов:
- N4-243 Санкт-Петербург — Казань;
- N4-244 Казань — Санкт-Петербург;
- N4-705 Казань — Махачкала;
- N4-706 Махачкала — Казань;
- N4-1410 Худжанд — Казань (посадка в Самаре);
- N4-250 Казань — Санкт-Петербург;
- N4-245 Санкт-Петербург — Казань.
Авиакомпания обещает обеспечить пассажиров всеми необходимыми услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и заранее уточнять информацию о своих рейсах.
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