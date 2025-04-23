В аэропорту Нижнекамска второй раз за день ввели временные ограничения

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.



Напомним, что в 11.06 с аэропорта Бегишево в Нижнекамске были сняты ограничения.

Анастасия Фартыгина