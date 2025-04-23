Новости общества

15:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В аэропорту Нижнекамска второй раз за день ввели временные ограничения

12:34, 23.04.2025
В аэропорту Нижнекамска второй раз за день ввели временные ограничения
Фото: Максим Платонов

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.

Напомним, что в 11.06 с аэропорта Бегишево в Нижнекамске были сняты ограничения.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также