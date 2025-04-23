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В Татарстане изменили расписание пригородных поездов

10:39, 23.04.2025
В Татарстане изменили расписание пригородных поездов
Фото: Максим Платонов

В связи с техническими причинами изменится расписание ряда пригородных поездов, проходящих через Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

  • 26 апреля поезд № 6193 Канаш — Шумерля будет отправлен со станции Канаш в 17.04 и прибудет в Шумерлю в 18.41.
  • Также 26 апреля поезд № 6101 Казань — Канаш отправится из Казани в 14.25 и прибудет в Канаш в 17.03
Максим Кокунин / realnoevremya.ru
  • 27 апреля поезд № 6505 Чебоксары — Канаш отправится из Чебоксаров в 18.52 и прибудет в Канаш в 21.08.
  • 3 мая поезд № 6878/6877 Ижевск — Балезино отправится из Ижевска в 18.35 по местному времени и прибудет в Балезино в 22.30.

Напомним, что Минтранс Татарстана сообщил о временном закрытии железнодорожного переезда в поселке Дербышки Советского района города Казани.

Анастасия Фартыгина

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