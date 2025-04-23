В Татарстане изменили расписание пригородных поездов
В связи с техническими причинами изменится расписание ряда пригородных поездов, проходящих через Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
- 26 апреля поезд № 6193 Канаш — Шумерля будет отправлен со станции Канаш в 17.04 и прибудет в Шумерлю в 18.41.
- Также 26 апреля поезд № 6101 Казань — Канаш отправится из Казани в 14.25 и прибудет в Канаш в 17.03
- 27 апреля поезд № 6505 Чебоксары — Канаш отправится из Чебоксаров в 18.52 и прибудет в Канаш в 21.08.
- 3 мая поезд № 6878/6877 Ижевск — Балезино отправится из Ижевска в 18.35 по местному времени и прибудет в Балезино в 22.30.
Напомним, что Минтранс Татарстана сообщил о временном закрытии железнодорожного переезда в поселке Дербышки Советского района города Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.