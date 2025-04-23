В Татарстане сбили украинский беспилотник

В Татарстане около 12.20 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Информация о двух сбитых БПЛА поступила из Елабуги через телеграм-каналы.

Мэр Елабуги Рустем Нуриев заявил, что в результате атаки беспилотника нет пострадавших и жертв. На месте происшествия работают службы экстренной помощи.

Очевидцы сообщают, что слышали два громких взрыва и увидели горящий беспилотник, после чего в небе появилось облако дыма. В связи с инцидентом в аэропорту Нижнекамска вновь введены временные ограничения. Вылеты и прием воздушных судов также ограничены и в Казани.

Анастасия Фартыгина