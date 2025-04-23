Сегодня в Татарстане переменная облачность и до +25 градусов
Существенных осадков не ожидается
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный, восточный 6—11 м/с. Утром температура составит порядка +10 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +14 до +19 градусов, на юге и востоке — до +25 градусов. В Казани завтра прогнозируют от +17 до +19 градусов.
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