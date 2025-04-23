Новости общества

11:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане переменная облачность и до +25 градусов

07:00, 23.04.2025

Существенных осадков не ожидается

Сегодня в Татарстане переменная облачность и до +25 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный, восточный 6—11 м/с. Утром температура составит порядка +10 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +14 до +19 градусов, на юге и востоке — до +25 градусов. В Казани завтра прогнозируют от +17 до +19 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также