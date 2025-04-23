Россиянам могут пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны

Фото: Маргарита Головатенко

Член комитета Совфеда Олег Голов предложил обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах России, где этой весной наблюдались аномально высокие температуры, но отопление продолжало подаваться по стандартному графику, сообщили РИА «Новости».

Сенатор считает, что граждане не должны оплачивать избыточное тепло, которое им фактически не требовалось из-за раннего наступления теплой погоды.

Голов подчеркнул важность контроля за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, уточнив, что если отопление было отключено в апреле, то майские платежи должны отражать это изменение и быть соответственно меньше.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Парламентарий напомнил, что сейчас граждане оплачивают отопление в течение 8 месяцев отопительного сезона, а 4 месяца платят без фактического получения тепла, и что тарифы формируются с учетом постоянно растущих цен на энергоносители.

Голов пояснил, что в условиях наблюдаемого климатического потепления в некоторых регионах центральное отопление включается позже и отключается раньше.

Напомним, что с начала 2025 года жителям Татарстана был произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 6,4 млн рублей.



Анастасия Фартыгина