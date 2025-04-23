Россиянам могут пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны
Член комитета Совфеда Олег Голов предложил обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах России, где этой весной наблюдались аномально высокие температуры, но отопление продолжало подаваться по стандартному графику, сообщили РИА «Новости».
- Сенатор считает, что граждане не должны оплачивать избыточное тепло, которое им фактически не требовалось из-за раннего наступления теплой погоды.
Голов подчеркнул важность контроля за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, уточнив, что если отопление было отключено в апреле, то майские платежи должны отражать это изменение и быть соответственно меньше.
Парламентарий напомнил, что сейчас граждане оплачивают отопление в течение 8 месяцев отопительного сезона, а 4 месяца платят без фактического получения тепла, и что тарифы формируются с учетом постоянно растущих цен на энергоносители.
Голов пояснил, что в условиях наблюдаемого климатического потепления в некоторых регионах центральное отопление включается позже и отключается раньше.
Напомним, что с начала 2025 года жителям Татарстана был произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 6,4 млн рублей.
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