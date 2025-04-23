В России за сутки потушено 50 лесных пожаров

За прошедшие сутки в России ликвидировано 50 лесных пожаров в 18 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 59 лесных пожаров в 9 регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В борьбе с огнем задействовано 2 657 человек, 428 единиц техники и два воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 22 воздушных судна.



В связи со сложной обстановкой, режим ЧС введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 40 регионах. Всего пожароопасный сезон объявлен в 75 регионах России.

Напомним, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение. По информации Гидрометцентра Татарстана, в период с 23 по 27 апреля местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Анастасия Фартыгина