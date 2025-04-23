В Авиастроительном районе Казани отключат воду на сутки
С 9.00 24 апреля до 9.00 25 апреля в Авиастроительном районе Казани пройдет плановое отключение воды. Это связано с подключением нового водопровода и заменой старой запорной арматуры и пожарных гидрантов. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».
Без воды останутся жители по следующим адресам:
- ул. Годовикова: 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24;
- ул. Дементьева: 49 корп. 1, 49Б, 49Б корп. 1, 2, 51, 51а, 51/1, 53;
- ул. Циолковского: все дома;
- ул. Чайковского: все дома, кроме №19.
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