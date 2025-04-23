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В Авиастроительном районе Казани отключат воду на сутки

11:24, 23.04.2025
В Авиастроительном районе Казани отключат воду на сутки
Фото: Реальное время

С 9.00 24 апреля до 9.00 25 апреля в Авиастроительном районе Казани пройдет плановое отключение воды. Это связано с подключением нового водопровода и заменой старой запорной арматуры и пожарных гидрантов. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без воды останутся жители по следующим адресам:

  • ул. Годовикова: 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24;
  • ул. Дементьева: 49 корп. 1, 49Б, 49Б корп. 1, 2, 51, 51а, 51/1, 53;
  • ул. Циолковского: все дома;
  • ул. Чайковского: все дома, кроме №19.
Анастасия Фартыгина

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