В Казани наблюдается массовое появление майских жуков

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В Казани наблюдается массовое появление майских жуков, которые проснулись раньше обычного. Эти насекомые безвредны для человека, не ядовиты и не жалят, но их личинки могут повредить корни растений и посевы. Доцент Казанского федерального университета Николай Шулаев объяснил, что аномально теплая погода стала причиной их раннего появления, сообщили в ГТРК Татарстан.

— Обычно майские жуки появляются в районе 5-10 мая, но в последние два года они вылетают раньше из-за теплой погоды в конце апреля, — уточнил Шулаев.

Несмотря на то, что жуки не представляют опасности для людей, многие предпочитают избегать их.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Бояться майских жуков не стоит, они не кусаются. Если сели на руку, можно загадать желание и отпустить, — добавил Шулаев. Однако для растений они могут быть вредны: личинки повреждают корни, а взрослые жуки поедают молодые побеги деревьев.

Чтобы защитить растения, специалисты рекомендуют использовать народные средства, такие как луковая шелуха и горчичный жмых, а также специальные препараты от насекомых.

Напомним, что в Татарстане начался сезон клещевых инфекций. По данным Роспотребнадзора, уже зарегистрировано 6 случаев укусов клещей. Пострадавшие жители Казани, Зеленодольска, Камского Устья и Заинского района обратились за помощью после посещения лесов и дачных участков.

Анастасия Фартыгина