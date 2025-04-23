В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и вылет воздушных судов

Фото: Рената Валеева

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске, а также в Ульяновске и Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов.



Последний раз ограничения в аэропорту Бегишево вводились 19 марта 2025 года.

Анастасия Фартыгина