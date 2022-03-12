Минниханов: одна из главных задач на сегодня — сохранение производств и рабочих мест

Фото: пресс-служба президента РТ

Одна из основных задач, которые ставят перед собой на сегодняшний день власти всех уровней, в том числе в Татарстане, — решение задач социально-экономического характера в условиях санкций, заявил президент республики Рустам Минниханов.



По его словам, как на федеральном, так и на региональном уровнях принимаются меры, направленные на поддержку отраслей экономики и субъектов МСП, формирование новых логистических и производственных цепочек, а еще на расширение импортозамещения.

Кроме сохранения производств и рабочих мест республика ставит перед собой задачу по обеспечению продовольственной безопасности, недопуску дефицита лекарств и медицинских изделий, непродовольственных товаров первой необходимости. Нужно поддержать семьи с детьми и другие незащищенные категории граждан.

Как сообщил заместитель премьер-министра — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, наличие товаров первой необходимости отлеживается еженедельно, товары поставляются в магазины и в распределительные центры регулярно.

Во всех муниципальных образованиях Татарстана и отраслевых министерствах созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Очередное совещание рабочей группы состоялось сегодня. На нем предметно рассматривались возможности выпуска на предприятиях аналогов иностранной продукции для импортозамещения.

Мидхат Шагиахметов сообщил, что сегодня в России подготовлен план первоочередных мероприятий по развитию экономики, согласно которому предусмотрен большой пакет мер поддержки. Часть из них уже принята, часть будет утверждена в ближайшее время:

— «Все меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которые реализуются, мы докапитализировали. И все те вопросы, которые возникают, мы стараемся оперативно решать, — сказал он.

Недавно в Татарстане по поручению президента республики Рустама Минниханова создали две комиссии — первая курирует продовольственные товары, а вторая — непродовольственные. Они будут еженедельно мониторить цены в магазинах, а не ежемесячно, как раньше. Минниханов поручил обеспечить в достаточном объеме наличие продуктов питания, пользующихся высоким спросом, а еще держать на контроле стоимость таких позиций, как химия, бытовая техника, лекарства.

Маргарита Головатенко