Ресторан Bourgeois Bohemians стал лучшим в России на премии Wheretoeat
На церемонии награждения ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025 петербургский ресторан BOBO (Bourgeois Bohemians) был признан лучшим в стране. Мероприятие состоялось в новом здании Государственного академического театра им. Галиасгара Камала в Казани. Об этом сообщил ТАСС.
В топ-10 лучших ресторанов также вошли:
- Olluco из Москвы;
- AVA;
- Savva;
- Frantsuza Bistrot;
- Sage;
- Maya;
- Tunguska;
- Big Wine Freaks;
- Padron.
Шеф-поваром года стал Никанор Виейра из ресторана Olluco. Звание «Ресторатор года» получил Дмитрий Блинов из Duo Band в Санкт-Петербурге, а лучшим шеф-кондитером признан Стас Пауль, также из Duo Band. Интересно, что лучший бар России второй год подряд — это казанский бар More.
Премия Wheretoeat была основана в 2013 году в Петербурге и ежегодно проходит в разных регионах России. Награждение проводится при поддержке Государственного комитета по туризму Татарстана.
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