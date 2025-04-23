Ресторан Bourgeois Bohemians стал лучшим в России на премии Wheretoeat

Фото: Мария Зверева

На церемонии награждения ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025 петербургский ресторан BOBO (Bourgeois Bohemians) был признан лучшим в стране. Мероприятие состоялось в новом здании Государственного академического театра им. Галиасгара Камала в Казани. Об этом сообщил ТАСС.

В топ-10 лучших ресторанов также вошли:

Olluco из Москвы;

AVA;

Savva;

Frantsuza Bistrot;

Sage;

Maya;

Tunguska;

Big Wine Freaks;

Padron.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Шеф-поваром года стал Никанор Виейра из ресторана Olluco. Звание «Ресторатор года» получил Дмитрий Блинов из Duo Band в Санкт-Петербурге, а лучшим шеф-кондитером признан Стас Пауль, также из Duo Band. Интересно, что лучший бар России второй год подряд — это казанский бар More.

Премия Wheretoeat была основана в 2013 году в Петербурге и ежегодно проходит в разных регионах России. Награждение проводится при поддержке Государственного комитета по туризму Татарстана.

Анастасия Фартыгина