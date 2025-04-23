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Ресторан Bourgeois Bohemians стал лучшим в России на премии Wheretoeat

09:54, 23.04.2025
Ресторан Bourgeois Bohemians стал лучшим в России на премии Wheretoeat
Фото: Мария Зверева

На церемонии награждения ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025 петербургский ресторан BOBO (Bourgeois Bohemians) был признан лучшим в стране. Мероприятие состоялось в новом здании Государственного академического театра им. Галиасгара Камала в Казани. Об этом сообщил ТАСС.

В топ-10 лучших ресторанов также вошли:

  • Olluco из Москвы;
  • AVA;
  • Savva;
  • Frantsuza Bistrot;
  • Sage;
  • Maya;
  • Tunguska;
  • Big Wine Freaks;
  • Padron.
Мария Зверева / realnoevremya.ru

Шеф-поваром года стал Никанор Виейра из ресторана Olluco. Звание «Ресторатор года» получил Дмитрий Блинов из Duo Band в Санкт-Петербурге, а лучшим шеф-кондитером признан Стас Пауль, также из Duo Band. Интересно, что лучший бар России второй год подряд — это казанский бар More.

Премия Wheretoeat была основана в 2013 году в Петербурге и ежегодно проходит в разных регионах России. Награждение проводится при поддержке Государственного комитета по туризму Татарстана.

Анастасия Фартыгина

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