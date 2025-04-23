В Забайкальском крае ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкальском крае из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения. Это решение принято для привлечения дополнительных сил и средств для борьбы с огнем, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Глава Рослесхоза Иван Советников уточнил, что ситуация с лесными пожарами в регионе была критической и введение федерального режима ЧС стало необходимым шагом.

— Это правовая мера, направленная на расширение группировки сил и средств, а также для решения финансовых и юридических вопросов, — добавил он.

Ранее, с 7 апреля, в лесах Забайкалья действовал режим ЧС регионального характера. С введением федерального режима власти надеются более эффективно справиться с угрозой лесных пожаров.

Напомним, что за прошедшие сутки в России ликвидировано 50 лесных пожаров в 18 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 59 лесных пожаров в 9 регионах.



Анастасия Фартыгина