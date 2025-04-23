Авиакомпания «Туркменистан» возобновит рейсы в Казань с 1 мая

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая 2025 года возобновляет рейсы по маршруту Ашхабад — Москва и Ашхабад — Казань. Полеты были приостановлены с 28 декабря 2024 года. Об этом сообщили в ТАСС.

На сайте перевозчика сообщается, что теперь пассажиры смогут снова путешествовать между Ашхабадом и Москвой, а также между Ашхабадом и Казанью. Авиабилеты уже доступны для покупки в авиакассах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее авиакомпания приостанавливала рейсы из-за различных причин, включая безопасность полетов. В частности, в августе 2023 года полеты в Москву были временно отменены из-за обстановки в воздушной зоне столицы России.

Напомним, что Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 3 мая 2025 года запустит новый международный рейс по маршруту Внуково — Сухум. Регулярное прямое воздушное сообщение между Москвой и столицей Абхазии возобновляется после более чем 30-летнего перерыва.



Анастасия Фартыгина