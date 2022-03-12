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В Татарстан самостоятельно прибыли 70 эвакуированных из ДНР и ЛНР

14:36, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
В Татарстан самостоятельно прибыли 70 эвакуированных из ДНР и ЛНР
Фото: govvrn.ru (архив)

В Татарстан самостоятельно прибыли 70 эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава региональной общественной приемной «Единой России» Камиль Садриев в Instagram.

Восемь прибывших разместили в санатории «Ливадия», одного — в санатории «Васильевский». Остальные приехали к знакомым и родным. Ожидается, что им компенсируют расходы на дорогу до Казани, выдадут российские паспорта и оформят временную прописку.

На этой неделе СМИ сообщали, что число прибывших в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а еще Украины приблизилось к 200 тысячам.

В Татарстане собирают гуманитарную помощь для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Несколько фур отправили в Ростовскую область. «Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи 2 марта. В состав фуры вошли продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовая техника, туалетная бумага, школьные принадлежности, одежда. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 15:13
    Бедолаги, желаю им всего хорошего
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  • Анонимно 15:34
    Добро пожаловать! Здорово, что к нам приехали новые друзья.
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