В Татарстан самостоятельно прибыли 70 эвакуированных из ДНР и ЛНР

В Татарстан самостоятельно прибыли 70 эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава региональной общественной приемной «Единой России» Камиль Садриев в Instagram.

Восемь прибывших разместили в санатории «Ливадия», одного — в санатории «Васильевский». Остальные приехали к знакомым и родным. Ожидается, что им компенсируют расходы на дорогу до Казани, выдадут российские паспорта и оформят временную прописку.

На этой неделе СМИ сообщали, что число прибывших в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а еще Украины приблизилось к 200 тысячам.

В Татарстане собирают гуманитарную помощь для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Несколько фур отправили в Ростовскую область. «Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи 2 марта. В состав фуры вошли продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовая техника, туалетная бумага, школьные принадлежности, одежда. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина