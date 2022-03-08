В Татарстане цены на продукты питания и непродовольственные товары будут мониторить еженедельно

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по поручению президента республики Рустама Минниханова создали две комиссии — первая курирует продовольственные товары, а вторая — непродовольственные. Они будут еженедельно мониторить цены в магазинах, а не ежемесячно, как раньше.



«Татарстан обеспечивает себя продуктами первой необходимости»

Минниханов поручил обеспечить в достаточном объеме наличие продуктов питания, пользующихся высоким спросом, например, сахара и муки. Он отметил, что работа по этому вопросу уже началась.

Так, накануне президент РТ лично посетил ООО «Казанский молочный комбинат» и АО «Булочно — кондитерский комбинат», где ему доложили о планах по наращиванию количества выпускаемой продукции. Минниханов заверил, что государство продолжит в полном объеме оказывать меры поддержки. Он отметил, что Татарстан обеспечивает себя продуктами первой необходимости.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он напомнил, что в регионе с 19 марта стартуют сельскохозяйственные ярмарки, где у татарстанцев будет возможность купить продукты местного производства.

На контроле: химия, бытовая техника, лекарства

Комиссия контролирует наличие и стоимость позиций 52 непродовольственных товаров. Для обеспечения ими всех магазинов задействовали местный производитель АО «Нэфис Косметикс», который выпускает 400 наименований продукции.

Также в Татарстане нет проблем с производством бытовой техники. В республике в штатном режиме работает производитель техники Haier, который выпускает холодильники, стиральные машины, плиты, ноутбуки, чайники, утюги и другую технику.

Фото: Максим Платонов (архив)

На контроле находится лекарственное обеспечение. Все социальные обязательства по обеспечению препаратами гарантированы. Производства на АО «Татхимфармпрепараты» загружено в полном объеме, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Вопросы ценообразования находятся на постоянном мониторинге Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Президент РТ поручил регулярно информировать жителей республики о принимаемых решениях и ситуации на продовольственном рынке.



Вопрос находится на личном контроле Рустама Минниханова. Ответственные лица будут докладывать по ситуации каждый день. В случае необходимости будут приниматься дополнительные решения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Почти две недели, что длится спецоперация на Украине, российские гипермаркеты переживают наплыв покупателей, приобретающих товары впрок. В торговых сетях даже ввели ограничения на продажу продуктов в одни руки. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко