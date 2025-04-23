В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.
- Последний раз ограничения в аэропорту Бегишево вводились 19 марта 2025 года.
Также сегодня в Казани ввели ограничения на полеты с 07.30 часов по московскому времени. Помимо этого, ограничена работа аэропортов Ульяновска.
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