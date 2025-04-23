В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последний раз ограничения в аэропорту Бегишево вводились 19 марта 2025 года.

Также сегодня в Казани ввели ограничения на полеты с 07.30 часов по московскому времени. Помимо этого, ограничена работа аэропортов Ульяновска.



Анастасия Фартыгина