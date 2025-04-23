В Госдуме предложили согласовывать аренду квартир с соседями

Депутаты Госдумы России планируют внести законопроект, который обяжет собственников квартир получать письменное согласие соседей на сдачу жилья в аренду. Это касается случаев, когда арендаторы не заключают официальные договоры и не регистрируют их. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам авторов инициативы, сдача квартир в аренду может нарушать права соседей на комфортное проживание и создавать риски для общего имущества. Законопроект предлагает дополнить Жилищный кодекс, требуя от собственников согласия всех соседей, если они планируют сдавать свои квартиры.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Согласие должно быть оформлено в письменной форме и содержать данные о собственнике, включая паспортные данные и информацию о праве собственности на соседние помещения. Также предлагается ввести административную ответственность для тех, кто сдает жилье без согласия соседей.

Кроме того, законопроект позволит гражданам, чьи жилищные права нарушены, обращаться за защитой не только в суд, но и в органы жилищного надзора. Это должно ускорить процесс решения проблем и снизить нагрузку на судебную систему.

Напомним, что, по данным исследования «Авито Недвижимости», в первом квартале 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом (IV квартал 2024 года).



Анастасия Фартыгина