Кафе «Шаурма» в Казани приостановило работу из-за санитарных нарушений

Фото: Татьяна Демина

Кафе «Шаурма» в Казани временно закрыли на 40 дней из-за нарушений в работе. Это решение принял суд по материалам Управления, которое провело проверку после информации от Федеральной налоговой службы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель Э.О. Рузметова не уведомила о начале своей деятельности, что является обязательным требованием. Без этого уведомления нельзя подтвердить соблюдение всех норм и стандартов.

В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения санитарных норм. В кафе не обеспечивалась поточность технологических процессов, а санитарное состояние помещений оставляло желать лучшего. Также сотрудники работали без необходимых медицинских книжек и аттестаций.

В результате, на предпринимателя составили протоколы об административных правонарушениях, и суд принял решение о временном запрете работы заведения.

Анастасия Фартыгина