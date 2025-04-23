В Британии сообщили о плане США по урегулированию конфликта на Украине
Британская газета Telegraph сообщила, что США разработали план из семи пунктов для прекращения конфликта на Украине. Однако этот план не содержит гарантий безопасности для Киева. В частности, он включает официальное признание суверенитета России над Крымом и подразумевает признание контроля России над другими территориями, которые она считает освобожденными.
Согласно информации издания, первые пункты плана предполагают немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Россией и Украиной. Также предусмотрен беспрепятственный доступ Украины к устью Днепра и вывод российских войск из части Херсонской области.
Спецпосланник президента США Кит Келлог планирует обсудить этот план с украинской стороной в среду. Однако, как отмечает Telegraph, «этот план был бы горькой пилюлей для Украины», так как она потеряет территории без четких гарантий безопасности от США.
План включает следующие ключевые моменты:
Для России:
- де-юре признание Крыма российским со стороны США, Европы и Украины;
- де-факто признание контроля России над частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;
- внеблоковый статус Украины, без возможности вступления в НАТО;
- постепенная отмена всех санкций;
- расширенное сотрудничество с США в области энергетики и промышленности.
Для Украины:
- гарантии безопасности от группы стран без участия США,
- вывод российских войск из части Харьковской области,
- беспрепятственный проход по реке Днепр,
- компенсации и помощь в восстановлении,
- управление Запорожской атомной электростанцией под контролем США с поставками энергии как для Украины, так и для России.
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