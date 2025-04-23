В Британии сообщили о плане США по урегулированию конфликта на Украине

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Британская газета Telegraph сообщила, что США разработали план из семи пунктов для прекращения конфликта на Украине. Однако этот план не содержит гарантий безопасности для Киева. В частности, он включает официальное признание суверенитета России над Крымом и подразумевает признание контроля России над другими территориями, которые она считает освобожденными.

Согласно информации издания, первые пункты плана предполагают немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Россией и Украиной. Также предусмотрен беспрепятственный доступ Украины к устью Днепра и вывод российских войск из части Херсонской области.

Спецпосланник президента США Кит Келлог планирует обсудить этот план с украинской стороной в среду. Однако, как отмечает Telegraph, «этот план был бы горькой пилюлей для Украины», так как она потеряет территории без четких гарантий безопасности от США.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

План включает следующие ключевые моменты:

Для России:

де-юре признание Крыма российским со стороны США, Европы и Украины;

де-факто признание контроля России над частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;

внеблоковый статус Украины, без возможности вступления в НАТО;

постепенная отмена всех санкций;

расширенное сотрудничество с США в области энергетики и промышленности.

Для Украины:

гарантии безопасности от группы стран без участия США,

вывод российских войск из части Харьковской области,

беспрепятственный проход по реке Днепр,

компенсации и помощь в восстановлении,

управление Запорожской атомной электростанцией под контролем США с поставками энергии как для Украины, так и для России.

Анастасия Фартыгина