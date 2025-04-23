Визит белорусского премьера в Татарстан отменен из-за ограничений в аэропорту Казани
Запланированный на 23 апреля визит премьер-министра Белоруссии Александра Турчина в Татарстан отменен из-за временных ограничений на полеты в аэропорту Казани. Пресс-служба белорусского правительства подтвердила, что делегация не смогла вылететь в Казань.
В рамках визита планировались важные переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, подписание двусторонних соглашений и посещение промышленных предприятий в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.
Новая дата визита пока не определена. Ранее сообщалось, что Татарстан является одним из ключевых экономических партнеров Белоруссии, занимая девятое место по товарообороту и восьмое по объемам экспорта.
Напомним, что в связи с ограничениями авиакомпания Nordwind внесла изменения в расписание нескольких рейсов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.