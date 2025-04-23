Казань вошла в число городов по раннему бронированию отдыха с семьей на майские праздники

Фото: Динар Фатыхов

Казань является одним из популярных городов России по раннему бронированию отдыха с семьей на майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс Путешествий».

Столица Татарстана оказалась одним из городов, куда семьи с детьми бронируют поездки на майские праздники раньше всех. Чаще всего это двое взрослых и один ребенок, с отдыхом на три ночи. В среднем семьи с детьми планируют поездки на майские праздники за 2,5 месяца вперед.

При этом Казань не вошла в число наиболее выгодных городов для путешествия семейных людей на майские праздники. В топ-5 по этому показателю оказались Уфа, Ессентуки, Астрахань, Новосибирск и Смоленск.

Около половины ранних бронирований приходятся на трех— и четырехзвездочные отели, где средняя стоимость ночи на майские праздники для семейных пар составляет 7900 рублей. Аренда квартир и апартаментов отдыхающим с детьми обходится в среднем в 6600 рублей.

Также Татарстан оказался в числе популярных направлений туристов по раннему бронированию на выходные в мае. В топ-5 еще вошли Калининградская область, Республика Северная Осетия — Алания, Мурманская область и Ставропольский край.



Зулайхо Садридинова